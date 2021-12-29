Bağcılar'da sevimli dostlara konforlu sağlık hizmeti - Son Dakika

Bağcılar Belediyesi, içinde yoğun bakım servisinden ameliyathaneye kadar sağlık adına her türlü donanımın yer aldığı Hayvan Müşahede Merkezinde sokak hayvanlarına 5 yıldız konforunda sağlık hizmeti sunuyor.

Bağcılar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Barınma ve Müşahede Merkezinin içinde 2021 yılının başında hizmete giren ek binada, modern ve ileri teknolojik yöntemlerle tedaviye yönelik hizmet veriliyor.

Hayvan hastalıklarının tedavisi için oluşturulan hijyenik ve ferah binada; muayene, görüntüleme, yoğun bakım ve postoperatif odası ile ameliyathane, 3 medikal oda, medikal malzeme ve mama deposu gibi donatılar yer alıyor.

Sağlık İşleri Müdürlüğüne bağlı merkezde, 3'ü veteriner hekim ve 2'si tekniker olmak üzere 27 kişilik uzman personel görev yapıyor. ???????

Her açıdan son teknolojik imkanlara sahip tesiste tedavi süreci, ilçe genelinde vatandaşlardan gelen ihbarları değerlendiren ekiplerin, yaralanan, hastalığı bulunan ve bakıma ihtiyaç duyan sokak canlılarını nakil araçlarıyla merkeze taşımasıyla başlıyor.

Kayıt altına alınan hayvanların, muayene odasında hekimler tarafından ilk tetkikleri gerçekleştiriliyor. Kan örnekleri alınan hayvanların test ve analizleri yapılıyor. Görüntüleme odasında renkli ultrason cihazı ile hem kemiklerdeki lezyonlar hem de iç organlar taranıyor. Ağız enfeksiyonuyla gelen bir hayvanın ağız dokusundan dişe kadar tüm tedavisi sağlanıyor.

Hayvanın yoğun bakımlık bir durumu varsa ya da ileri derecede düşkünse kuvöz biçimindeki yoğun bakım ünitelerinde müşahede altına alınarak burada serumu veriliyor. İnfüzyon pompası cihazıyla serumu anlık takip edilebiliyor.

Cerrahi bir operasyon gerekiyorsa önce tüyleri tıraş ediliyor, daha sonra ameliyathaneye alınıyor. Burada anestezi işlemlerinden sonra ameliyat gerçekleştiriliyor. Operasyondan çıkan hayvanlar, bakımları ve dinlenmeleri için postoperatif odalarına alınıyor. Burada hayvanların uyanıncaya kadar süreci takip ediliyor.

Uyandıktan sonra medikal tedavi bölümüne alınan sevimli dostların, iyileşinceye kadar hekimlerin günlük kontrolleri altında iyileşme sürecini tamamlaması bekleniyor.

Tedavi ve cerrahi müdahale için gerekli olan ilaç, malzeme ve mamalar ise depolarda saklanıyor.

8 bin 293 hayvan muayene edildi

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, tesisin bakıma muhtaç hayvanların konforu için tasarlandığını belirterek, "Bağcılar'da sokak hayvanlarımız güven içinde yaşıyor. Can dostların rahatı için her detayı düşünerek bu binayı kurduk. Onların sağlığı için hizmete sunduğumuz alanda hem tedavilerini yapıyor hem de yeni hastalıklarının önüne geçiyoruz. Bakım sonrası da onların rahat edeceği bir ortam bulunuyor." ifadelerini kullandı.

Merkezde bu yıl içinde 8 bin 293 sokak hayvan muayene edilirken, 556'sının aşıları yapıldı, bunlardan 1057'si ise sahiplendirildi.