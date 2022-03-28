Bağcılar'da seyir halindeki İETT otobüsü yandı - Son Dakika
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Bağcılar'da seyir halindeki İETT otobüsü yandı

28.03.2022 19:28

Bağcılar'da seyir halindeki İETT otobüsünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bağcılar'da seyir halindeki İETT otobüsünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, 34 YR 5242 plakalı İETT otobüsü, Güneşli Koçman Caddesi'nde seyir halinde iken motor kısmından alev aldı.

Kısa sürede büyüyen alevlere araç şoförü ve vatandaşlar yangın tüpleriyle müdahale etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü.

Olayda otobüste büyük çaplı hasar meydana geldi.

Bağcılar'da seyir halindeki İETT otobüsü yandı
Bağcılar'da seyir halindeki İETT otobüsü yandı
Bağcılar'da seyir halindeki İETT otobüsü yandı

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bağcılar'da seyir halindeki İETT otobüsü yandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bağcılar'da seyir halindeki İETT otobüsü yandı - Son Dakika
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