BAĞCILAR'DA ŞİDDETLİ RÜZGARDA ÇATIDAN KOPAN PARÇALAR YOLA DÜŞTÜ - Son Dakika

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BAĞCILAR'DA ŞİDDETLİ RÜZGARDA ÇATIDAN KOPAN PARÇALAR YOLA DÜŞTÜ
6 saat önce
Bağcılar'da şiddetli rüzgarın etkisiyle binaların çatısından kopan parçalar yola düştü.
Bağcılar'da şiddetli rüzgarın etkisiyle binaların çatısından kopan parçalar yola düştü.
Bağcılar Göztepe Mahallesi 2279. Sokak'ta şiddetli rüzgarın etkisiyle 5 katlı binanın çatısından kopan parçalar elektrik kablolarına çarparak yola düştü. 2284. Sokak'ta ise 4 katlı binanın çatısından kopan parçalar yola savruldu. Park halindeki bir aracın üzerine düşen parçalar aracın camını kırdı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ve elektrik ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri çevrede önlem alarak çalışma yaparken, elektrik ekipleri de yeni kablo çekti.
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 02:14 Kaynak: DHA
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