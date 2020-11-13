Bağcılar'da sigara ve maske denetimi - Son Dakika

Bağcılar'da sigara ve maske denetimi

13.11.2020 13:24
Bağcılar'da sigara ve maske denetimi, System.String[]

Bağcılar'da korona virüs önlemleri kapsamında sigara içilmesi yasaklanan 7 noktada 28 ekiple denetimler yapıldı.

Bağcılar'da korona virüs önlemleri kapsamında sigara içilmesi yasaklanan 7 noktada 28 ekiple denetimler yapıldı. Zabıta ve polislerin eşlik ettiği uygulamalarda yasağa uymayanlara ceza yazıldı.

İçişleri Bakanlığı'nın Covid-19 salgınının önlenmesine yönelik olarak, özellikle vatandaşların yoğun olarak bulunduğu cadde ve sokaklarda sigara içtiği için maskeyi çene altına indiren ve yanlış kullananlar için yayınladığı genelge Bağcılar'da sıkı bir şekilde uygulanıyor. 'Koronavirüs Tedbirleri' konulu ek genelge kapsamında, ilçede Bağcılar Meydan, Güneşli Meydan, Marmara Caddesi, Kirazlı Caddesi, Menderes Caddesi, Çarşı Caddesi, Ahmet Kabaklı Caddesi ve Eski Pazar Caddesi sigara kullanımının yasak olduğu alanlar olarak ilan edildi. Sigara yasağının olacağı adreslerin belirlenmesinin ardından Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan ve Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı'nın katılımıyla ekipler, denetim için harekete geçti.

Kurallara uymayanlara ceza yazıldı

Ekipler, bu 7 noktada sabah erken saatlerden itibaren maske, HES kodu uygulamasının yanında sigara yasağını da denetledi. Uygulamanın Çarşı Caddesi'ndeki ayağına Kaymakam Mustafa Eldivan, Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ve İlçe Emniyet Müdürü Hasan Demirbağ da katıldı. Yetkililer, özellikle sigara içen olup olmadığını kontrol etti. Kurallara uymayanlara uyarı yapıldıktan sonra cezai işlem uygulandı. Denetimlerden memnun olanlar kadar şikayet edenler de oldu. Uygulamaların sıkı bir şekilde sürdüğünü belirten Kaymakam Eldivan, "Bakanlığımızın talimatı gereği sigara içme yasağıyla ilgili uygulamalara başladık. Yasağa tabi olan yerlerde denetimleri 28 tane ekibimiz yerine getiriyor. Amacımız bu konuda duyarlılığı sağlamak. Bu tedbirlerin korona virüsle mücadelede başarılı olacağına inanıyorum" dedi.

"Mutlaka gerekli olduğuna inanıyorum"

Konuyla ilgili konuşan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Maske takma zorunluluğundan sonra yeni bir uygulama ile beraberiz. Burada trafiğe kapalı caddemizde maske ve HES kodu ile birlikte bir de sigara içme yasağı getirildi. Mutlaka gerekli olduğuna inanıyorum. Çünkü sigara içen bir insan aynı zamanda maskeyi de çıkarmış oluyor. Burası da şehrin en kalabalık yerlerinden bir tanesi. Bu tip yerlerde özellikle kişilerin kurallara uyması çok önemli. Sadece kendini etkilemiyor. Çevreyi de komşuları da etkiliyor. Bu açıdan çok çok önemli. Bazı hatalar vardır. İnsanın kendisini bağlar, bazı hatalar da vardır toplumu ilgilendirir. Bu maske ve sigara olayındaki hatalar da toplumu ilgilendirir. Ama her geçen gün bunun daha da bilinçlendiğini görüyoruz. İnşallah hep beraber mücadele ile bu işi aşacağımızı inanıyorum. ve insanlarımız da rahat bir şekilde yaşamlarını sürdürebileceklerdir" dedi. - İSTANBUL

Bağcılar'da sigara ve maske denetimi
Bağcılar'da sigara ve maske denetimi
Bağcılar'da sigara ve maske denetimi
Bağcılar'da sigara ve maske denetimi
Bağcılar'da sigara ve maske denetimi

Koronavirüs, Bağcılar, Eldivan, Sigara, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bağcılar'da sigara ve maske denetimi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Savcılığın hamlesi sonrası Kadir Şeker hakkındaki cezaya iki tarafın avukatlarından da itiraz geldi Sancak verme töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın komandolara yaptığı konuşma tüyleri diken diken etti EURO 2020'ye katılma hakkı kazanan Kuzey Makedonya'da Pandev ve Eljif Elmas gözyaşlarını tutamadı Atatürk'e yönelik çirkin saldırıya sosyal medyadan tepki yağıyor 28 yıl sonra işgalden kurtarılan Şuşa'daki evini bulan Azerbaycan askeri: Bu evin sahibi geldi İzmir'i vuran deprem sonrası uzmanlar o bölgeyi işaret etti: Katil fay, tüm Marmara'yı etkileyecek Spiker sigara yasağından bahsederken ekrana getirilen adamın bali çektiği görüldü Son Dakika! Çocuk parkındaki sembol tartışma yaratmıştı! Belediye Başkan Yardımcısı ile Park ve Bahçeler Müdürü görevden alındı
Paşinyan karşıtı protestolar 3'üncü gününe girdi! İç savaşın eşiğindeki Ermenistan'da Savunma Bakanlığı Sözcüsü istifa etti Paşinyan karşıtı protestolar 3'üncü gününe girdi! İç savaşın eşiğindeki Ermenistan'da Savunma Bakanlığı Sözcüsü istifa etti         
12:58
Muazzez Ersoy, adını ve fotoğraflarını her yerde kullanan mekana polis baskını düzenletti Muazzez Ersoy, adını ve fotoğraflarını her yerde kullanan mekana polis baskını düzenletti         
12:19
Son Dakika! Bakan Selçuk yüz yüze eğitim için sinyali verdi: Ara tatilden sonra okullarımıza dönme temennisindeyiz Son Dakika! Bakan Selçuk yüz yüze eğitim için sinyali verdi: Ara tatilden sonra okullarımıza dönme temennisindeyiz         
11:57
Çılgın Bediş'in Banu'su Sonay Aydın'dan estetik itirafı: Sadece burnumu yaptırdım Çılgın Bediş'in Banu'su Sonay Aydın'dan estetik itirafı: Sadece burnumu yaptırdım         
11:21
Yargıtay, sebepsiz yere eşiyle cinsel ilişkiye girmeyen kocayı Yargıtay, sebepsiz yere eşiyle cinsel ilişkiye girmeyen kocayı "tam kusurlu" buldu         
10:48
Erzurum'da toprak donması nedeniyle kış öncesi 800 mezar hazır hale getiriliyor Erzurum'da toprak donması nedeniyle kış öncesi 800 mezar hazır hale getiriliyor         
10:25
Son Dakika! Bakan Koca müjdeli haberi verdi: Aşı çalışmalarında büyük ilerlemeler var, maske yakın zamanda hayatımızdan çıkmış olacak Son Dakika! Bakan Koca müjdeli haberi verdi: Aşı çalışmalarında büyük ilerlemeler var, maske yakın zamanda hayatımızdan çıkmış olacak         
10:13
Böylesi filmlerde olmaz! Yaptığı kazayı kaydeden vatandaş şans eseri başka bir kazayı da kayda aldı Böylesi filmlerde olmaz! Yaptığı kazayı kaydeden vatandaş şans eseri başka bir kazayı da kayda aldı         
09:42
Albayrak'ın istifasının kabulü sonrası Hamza Yerlikaya destek paylaşımını sildi Albayrak'ın istifasının kabulü sonrası Hamza Yerlikaya destek paylaşımını sildi         
09:17
Usta oyuncu Taner Barlas ve Gülşah Kıray boşanıyor Usta oyuncu Taner Barlas ve Gülşah Kıray boşanıyor         
07:28
Rol arkadaşı Elit İşcan'a cinsel istismarla yargılanan Efecan Şenolsun: Alkollüydüm, sadece omzuna dokundum Rol arkadaşı Elit İşcan'a cinsel istismarla yargılanan Efecan Şenolsun: Alkollüydüm, sadece omzuna dokundum         
07:23
Merkez Bankası'nın yeni Başkanı Naci Ağbal, hızlı başladı! Artık 7 gün 24 saat EFT yapılabilecek Merkez Bankası'nın yeni Başkanı Naci Ağbal, hızlı başladı! Artık 7 gün 24 saat EFT yapılabilecek         
23:49
Aynı aileden 3 kişinin ölümüne neden olan Emrah Serbes, kalan tek kişiye 95 bin liralık icra takibi başlattı Aynı aileden 3 kişinin ölümüne neden olan Emrah Serbes, kalan tek kişiye 95 bin liralık icra takibi başlattı         
22:55
Bir Zamanlar Çukurova dizisine bomba transfer! Ünlü oyuncu başrol oynayacak Bir Zamanlar Çukurova dizisine bomba transfer! Ünlü oyuncu başrol oynayacak         
21:52
Şarkıcı Gülşen bikini üstüyle ayna pozu paylaştı, beğeniler yağmur oldu yağdı Şarkıcı Gülşen bikini üstüyle ayna pozu paylaştı, beğeniler yağmur oldu yağdı         
20:47
Korona aşısını bulan Türk profesör Uğur Şahin uyardı: Kış zor geçecek rahatlama martta Korona aşısını bulan Türk profesör Uğur Şahin uyardı: Kış zor geçecek rahatlama martta         
20:46
Süt banyosu rezaletinin ardından bir skandal daha! 'Çürük meyvelerden meyve suyu' görüntüleri tepki çekti Süt banyosu rezaletinin ardından bir skandal daha! 'Çürük meyvelerden meyve suyu' görüntüleri tepki çekti         
18:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2020 13:34:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bağcılar'da sigara ve maske denetimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei