Bağcılar'da silah ve uyuşturucu ticareti yapılan eve baskın: 2 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Bağcılar'da silah ve uyuşturucu ticareti yapılan eve baskın: 2 gözaltı - Son Dakika

Bağcılar'da silah ve uyuşturucu ticareti yapılan eve baskın: 2 gözaltı

6 saat önce

Bağcılar'da bir eve düzenlenen operasyonda, ruhsatsız tabanca ve mermiler ele geçirildi.

Bağcılar'da silah ve uyuşturucu ticareti yapılan eve baskın: 2 gözaltı, System.String[]

Bağcılar'da bir eve düzenlenen operasyonda, ruhsatsız tabanca ve mermiler ele geçirildi. Silah ve uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgilere göre, çarşı ve mahalle bekçileri tarafından yapılan yol kontrolleri sırasında Bağcılar Sancaktepe Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu ve silah ticareti yapıldığı yönünde ihbar alındı. Alınan ihbar üzerine harekete geçen polis, söz konusu adrese baskın düzenledi. Adreste yapılan aramada biri kuru sıkı olmak üzere 8 ruhsatsız tabanca, bu silahlara ait çeşitli çapta 16 mermi, 48,3 gram metamfetamin adlı uyuşturucu madde, kamera izleme cihazı ve yasa dışı ticaretten elde edildiği değerlendirilen bin 390 TL para ele geçirildi. Adreste bulunan Fatih B. (33) ve Hüseyin K. (40) isimli 2 şüpheli gözaltına alındı.


Gözaltına alınan şüphelilerin yapılan sorgulamasında; Fatih B.'nin asker kaçağı olduğu ve "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanuna muhalefet" suçlarından kaydı bulunduğu öğrenilirken, Hüseyin K.'nın ise uyuşturucu madde kullanmak suçu başta olmak üzere poliste birden fazla kaydı olduğu belirtildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk olan şüphelilerden Fatih B. tutuklanarak ceza evine konuldu. Hüseyin K.'nın ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı bildirildi. - İSTANBUL

Uyuşturucu Ticareti, Bağcılar, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 05:02 Kaynak: İHA
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