İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Ahmed, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

Bağcılar, Suriye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bağcılar'da silahla vurulan yabancı uyruklu genç hayatını kaybetti - Son Dakika

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