Son Dakika Haberleri: Bağcılar'da silahlı kavga 1 yaralı
Son Dakika Güncel Bağcılar'da silahlı kavga 1 yaralı

Bağcılar'da silahlı kavga 1 yaralı

1 saat önce

Bağcılar'da, uzun namlulu silah ve tabancanın kullanıldığı kavgada 1 kişi yaralandı.

Bağcılar'da, uzun namlulu silah ve tabancanın kullanıldığı kavgada 1 kişi yaralandı.

Göztepe Mahallesi, 2339 Sokak'ta saat 22.00 sıralarında B.K. ve R.K. kardeşler ile Ş. A. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavganın büyümesi üzerine ise her iki taraf da üzerlerindeki silahları kullanarak, birbirlerine ateş açtı. B.K. ve R.K. kardeşlerden birinin tabanca ile ateş ettiği Ş.A., pompalı diye tabir edilen uzun namlulu silah ile karşılık verdi. Çatışmaya dönüşen olayda Ş.A. sol bacağından isabet alarak yaralandı. Olayı görenlerin bildirmesi üzerine, söz konusu adrese çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralı, ambulans ile yakınlarda bulunan özel bir hastaneye götürülerek tedavi altına alındı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Asayiş ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çevrede çalışma başlatırken, Olay Yeri İnceleme ekipleri de delil toplama çalışması yaptı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Bağcılar'da silahlı kavga 1 yaralı

Bağcılar, kavga, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.10.2019 11:25 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakırköy'de öğrenciler arasında 'yan baktın' kavgası: 2 yaralı
Son dakika: ABD, DEAŞ Sözcüsü El-Muhacir'in öldürüldüğünü duyurdu Muharrem İnce, CHP yönetimine ateş püskürdü: Önce bana destek olanları harcıyorlardı, şimdi selam verenleri bile harcıyorlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok net operasyon mesajı: Vakit dolunca harekat kaldığı yerden devam eder

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.10.2019 00:59:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bağcılar'da silahlı kavga 1 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]