Son Dakika Haberleri: Bağcılar'da silahlı kavga: 1 yaralı
Son Dakika Güncel Bağcılar'da silahlı kavga: 1 yaralı

Bağcılar'da silahlı kavga: 1 yaralı

55 dakika önce

Bağcılar'da aralarında husumet bulunan iki grup arasında kavga çıktı.

Bağcılar'da silahlı kavga: 1 yaralı, System.String[]

Bağcılar'da aralarında husumet bulunan iki grup arasında kavga çıktı. Silahların konuştuğu kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, Bağcılar Göztepe Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında husumet bulunan iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle olay silahlı kavgaya dönüştü. İddiaya göre B.K. ve R.K., Ş.A. isimli şahsı bacağından yaraladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Yaralı Bağcılar Devlet Hastanesine kaldırılırken, olayı gerçekleştiren B.K. ve R.K. kaçtı. Polis ekipleri kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

Silahlı kavgayla ilgili soruşturma sürüyor.

(İHA)

Göztepe Mahallesi, Bağcılar, Polis, kavga, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.10.2019 12:05 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



"Yere tükürme" dedi, ölümüne dayak yedi! Araya giren kadına da yumruk attılar
Bakırköy'de öğrenciler arasında 'yan baktın' kavgası: 2 yaralı Kayseri'de iki çocuk annesi kadın, sevgilisi tarafından bıçaklanarak öldürüldü Son dakika: ABD, DEAŞ Sözcüsü El-Muhacir'in öldürüldüğünü duyurdu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.10.2019 01:00:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bağcılar'da silahlı kavga: 1 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]