Son Dakika Haberleri: - Bağcılar'da silahlı kavga: 1 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa - Bağcılar'da silahlı kavga: 1 yaralı

- Bağcılar'da silahlı kavga: 1 yaralı

50 dakika önce

- Bağcılar'da silahlı kavga: 1 yaralıİSTANBUL - Bağcılar'da aralarında husumet bulunan iki silahlı grup arasında kavga çıktı.

- Bağcılar'da silahlı kavga: 1 yaralı

İSTANBUL - Bağcılar'da aralarında husumet bulunan iki silahlı grup arasında kavga çıktı. Silahların konuştuğu kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, Bağcılar Göztepe Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında husumet bulunan iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle olay silahlı kavgaya dönüştü. Taraflardan birinin pompalı tüfek kullandığı silahlı kavgada iddiaya göre B.K. ve R.K. isimli şahıslar Ş.A. isimli şahsı bacağından yaraladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ambulans ekibi sevk edildi. Yaralı Ş.A. Bağcılar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayı gerçekleştiren B.K. ve R.K. kaçtı. Polis ekipleri kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Silahlı kavgayla ilgili inceleme sürüyor.

- Bağcılar'da silahlı kavga: 1 yaralı

Göztepe Mahallesi, Bağcılar, Polis, kavga, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 29.10.2019 12:10 Kaynak: İHA
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