BAĞCILAR'DA SİLAHLI SALDIRI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI - Son Dakika
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BAĞCILAR'DA SİLAHLI SALDIRI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI

08.07.2022 15:48

BAĞCILAR'da silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

BAĞCILAR'da silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Olay 14.30 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi'nde bulunan bir fırında yaşandı. İddiaya göre, silahlı saldırgan, yaya olarak geldiği fırında alacak verecek meselesi olduğu öne sürülen iki akrabasını vurdu. Saldırgan hızla olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri bir yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı. Diğer yaralı ise esnaf tarafından otomobil ile hastaneye götürüldü. Yaralılardan biri hastanede hayatını kaybederken, diğer yaralının tedavisi sürüyor.

"BİR KİŞİ GELDİ İKİ KİŞİYİ VURDU"

Yaralılardan birini hastaneye götüren İlhan Alkış, "Bacanak geliyor silahı sıkıyor, şarjörü boşaltıyor. Ben alıp götürdüm hastaneye şu anda hastanede tedavi altında. Benim hastaneye götürüldüğüm kişinin durumu iyiydi. Vuran kişi kaçtı polis ekipleri yakalamaya çalışıyor" dedi.

Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemeleri devam ediyor.

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BAĞCILAR'DA SİLAHLI SALDIRI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI - Son Dakika

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