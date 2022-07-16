Son dakika haberleri | İSTANBUL-BAĞCILAR'DA SİLAHLI SALDIRI: 3 YARALI - Son Dakika
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Son dakika haberleri | İSTANBUL-BAĞCILAR'DA SİLAHLI SALDIRI: 3 YARALI

16.07.2022 23:42

Son dakika haberine göre BAĞCILAR'da maskeli bir grup sokakta oturan 3 kişiye silahlı saldırıda bulundu.

BAĞCILAR'da maskeli bir grup sokakta oturan 3 kişiye silahlı saldırıda bulundu. Saldırıda, 3 kişi hafif şekilde yaralandı.

Olay, saat 22.00 sıralarında Yenigün Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, maskeli bir grup sokağın başında otomobilden indi. Silahlı grup, sağlık ocağı önünde oturan 3 kişiye bilinmeyen bir nedenden dolayı silahlı saldırıda bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve acil servis ekipleri sevk edildi. Saldırganlar olay yerinden kaçarken, yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı. Hafif şekilde yaralanan 3 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Saldırı sonrasında sokakta bulunan otomobiller de zarar gördü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | İSTANBUL-BAĞCILAR'DA SİLAHLI SALDIRI: 3 YARALI - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri | İSTANBUL-BAĞCILAR'DA SİLAHLI SALDIRI: 3 YARALI - Son Dakika
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