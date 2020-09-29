Bağcılar'da silahlı saldırı: 5 yaralı - Son Dakika

Bağcılar'da silahlı saldırı: 5 yaralı

Bağcılar'da kimliği belirsiz kişi ya da kişiler otomobille geldikleri sokakta etrafa rast gele ateş açtı.

Bağcılar'da silahlı saldırı: 5 yaralı, System.String[]

Bağcılar'da kimliği belirsiz kişi ya da kişiler otomobille geldikleri sokakta etrafa rast gele ateş açtı. Açılan ateş sonucu sokakta bulunan 5 kişi yaralandı. Olay sonrası polis ekipleri tüm sokaklara güvenlik şeridi çekerek trafiğe kapatırken, kaçan saldırganları yakalamak için çevrede inceleme başlattı.

Olay, saat 23: 30 sıralarında Bağcılar Fatih Mahallesi Cami caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kimliği belirsiz kişi ya da kişiler otomobil ile geldikleri sokakta henüz belirlenemeyen bir nedenle etrafa rast gele ateş açmaya başladı. Otomobilden açılan ateş sonucu sokak üzerinde bulunan 5 kişi yaralandı. Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri olayın yaşandığı sokağa güvenlik şeridi çekerek araç ve yaya trafiğine kapattı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptıkları ilk müdahale sonrası yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Otomobille gelerek etrafa rast gele ateş açılması sonucu 5 kişinin yaralandığı olay sonrası polis ekipleri olayı gerçekleştiren kişi ya da kişileri yakalamak için çevrede geniş çaplı operasyon başlattı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

(Selim Bayraktar/İHA)

Bağcılar'da silahlı saldırı: 5 yaralı

Fatih Mahallesi, Bağcılar, Polis, Ateş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 07:32 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bağcılar'da silahlı saldırı: 5 yaralı - Son Dakika

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