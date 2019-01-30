Son Dakika Haberleri: Bağcılar'da Silahlı Yaralama

Bağcılar'da Silahlı Yaralama

30 dakika önce

Bağcılar'da alacak meselesi yüzünden çıkan kavgada bir kişi silahla vuruldu.

Bağcılar'da Silahlı Yaralama, System.String[]
Bağcılar'da alacak meselesi yüzünden çıkan kavgada bir kişi silahla vuruldu.


Alınan bilgiye göre, 100. Yıl Mahallesi'nde bulunan Oto Galericiler Sitesi'nde karşılaşan Uğur B. ile Hakan D. alacak verecek meselesi yüzünden tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Hakan D. yanındaki silahı çıkararak Uğur B.'ye ateş etti. Oto Galericiler Sitesi'nde alım satım yaptığı öğrenilen Hakan D. olayın ardından kaçtı.


İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Karnına ve kasığına isabet eden kurşunla yaralanan Uğur B, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.


Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, Hakan D.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 01:17 Kaynak: AA

Polis, Bağcılar, Güncel
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