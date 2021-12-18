BAĞCILAR'DA SİPARİŞ TESLİM ETMEK İÇİN BİNAYA GİREN KURYENİN MOTOSİKLETİ ÇALINDI - Son Dakika

BAĞCILAR'da müşteriye sipariş teslim etmek için binaya giren kuryenin kapı önüne park ettiği motosikleti çalındı. Yaşanan hırsızlık anları güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, 11 Aralık Cumartesi günü Barbaros Mahallesi'nde meydana geldi. Bir restoranda kurye olarak çalışan Yaşar Güneybaşı müşterilerin siparişlerini teslim etmek için saat 23.30 sıralarında motosikletiyle sokağa geldi. Bina önüne motosikleti park edip anahtarını yanına alan Güneybaşı, zemin katta bulunan müşterinin olduğu binaya girdi. Bir süre sonra sokağa gelen iki kişi, park halindeki motosikleti fark etti. Biri çevreyi gözetlerken, diğeri motosikletin üzerine binip yokuş aşağı sürdü. İki hırsız olay yerinden uzaklaşırken siparişleri teslim eden kurye motosikletini bıraktığı yerde bulamadı.

"HER ŞEY BİR DAKİKADA OLDU"

Güneybaşı, sokaktaki güvenlik kameralarını incelediğinde iki kişinin motosikleti çalıp götürdüğünü gördü. Yaşadığı olayı anlatan kurye, "Siparişi teslim etmek için dükkandan çıkıp sokağa gittim. Ben binanın önünde motosikletimi durdurup anahtarını yanıma aldım siparişi vermek için motosikletin yanından ayrıldım. Arkamdan bir dakikalık sürede iki kişi motosikletin yanına geliyor. Biri etrafı gözlüyor biri motosikletin üzerine atlıyor yokuş aşağı motosikleti sürüyor. Karakola müracaat ettim, ifademi verdim. Şu an arıyoruz. Siparişi verdiğim yer zemin kattı, her şey bir dakikada oldu" diye konuştu.

Polis, olaya ilişkin çalışma başlattı.