Bağcılar'da site güvenlik görevlisine  bıçaklı saldırı - Son Dakika

BAĞCILAR'da iki kişi arasında çıkan kavgada 4 yerinden bıçaklanan özel güvenlik görevlisi ağır yaralandı.

Olay geçen salı 14.00 sıralarında Demirkapı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Aytaç D. ile sitede güvenlik görevlisi olan Aykut isimli kişi arasında tartışma çıktı. Tartışan ikili sokakta birbirini bıçakla kovaladı. Bir markete giren ikili market içinde uzun süre kavga etti. Marketten çıkan taraflar polisin girmesi ile sakinleşti. İkili arasında bir süre sonra tekrardan kavga çıktı. Aytaç D. güvenlik görevlisi Aykut'u 4 yerinden bıçakladı. Hastaneye kaldırılan güvenlik görevlisinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, Aytaç D. kaçtı. Polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Kavga anları ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, iki kişinin birbirini bıçakla kovaladığı ardından bir marketin içine girdikleri yer aldı. Görüntülerin devamında, sivil polisin araya girmesiyle ikilinin sakinleştikleri görüldü.