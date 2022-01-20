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Bağcılar'da SMA hastası bebeğin bağış kumbarasını çalan hırsız yakalandı - Son Dakika

Bağcılar'da SMA hastası bebeğin bağış kumbarasını çalan hırsız yakalandı

20.01.2022 22:56

Bağcılar'da SMA hastası bebeğin bağış kumbarasını çalan hırsız yakalandı Hırsızın farklı ilçelerde karıştığı suçlar ise güvenlik kamerasına böyle yansıdı Bağcılar'da bir esnafın SMA hastası Melek için fırınına koyduğu bağış kutusunu, dükkana müşteri kılığında gelerek çalan hırsız yakalandı.

Bağcılar'da SMA hastası bebeğin bağış kumbarasını çalan hırsız yakalandı

Hırsızın farklı ilçelerde karıştığı suçlar ise güvenlik kamerasına böyle yansıdı

İSTANBUL - Bağcılar'da bir esnafın SMA hastası Melek için fırınına koyduğu bağış kutusunu, dükkana müşteri kılığında gelerek çalan hırsız yakalandı. Farklı ilçelerde aynı suçlara karıştığı tespit edilen şüphelinin hırsızlık anları kameraya böyle yansıdı.

Bağcılar'daki bir fırında 7 Ocak'ta meydana gelen olayda, fırın sahibi esnaf mahallelerinde yaşayan SMA hastası Melek için dükkanına bağış kumbarası koymuş, dükkana müşteri kılığında gelen hırsız, kasa görevlisini oyalayıp tezgahtaki kumbarayı montunun içine saklayarak çalmıştı. Bu olayın ardından Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri hırsızı yakalamak için çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri şüphelinin K.D.isimli şahıs olduğu belirledi. Şüpheli şahıs 17 Ocak'ta yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca yakalanan şahsın farklı ilçelerde de aynı suçlara karıştığı tespit edildi. Hırsızın başka dükkanlardan gerçekleştirdiği hırsızlıklar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bağcılar'da SMA hastası bebeğin bağış kumbarasını çalan hırsız yakalandı
Bağcılar'da SMA hastası bebeğin bağış kumbarasını çalan hırsız yakalandı
Bağcılar'da SMA hastası bebeğin bağış kumbarasını çalan hırsız yakalandı

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spinal müsküler atrofi, Bağcılar, Hisarcık, Ocak, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bağcılar'da SMA hastası bebeğin bağış kumbarasını çalan hırsız yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bağcılar'da SMA hastası bebeğin bağış kumbarasını çalan hırsız yakalandı - Son Dakika
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