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Bağcılar'da sokak hayvanları güvende - Son Dakika

Bağcılar'da sokak hayvanları güvende

24.12.2021 13:51
Bağcılar'da sokak hayvanları güvende

Bağcılar Belediyesi tarafından ilçede toplanan sokak hayvanları muayene ve bakımları yapıldıktan sonra sahiplendirilerek sıcak yuvaya kavuşturuluyor.

Cerrahi operasyonlardan beslenmeye kadar can dostların bütün ihtiyaçlarının karşılandığı Bağcılar Belediyesi Barınma ve Müşahede Merkezi'nde şu anda 180 kedi ile 65 köpek bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda yaptığı konuşmada; sokaklarda bulunan başıboş hayvanların yerinin barınaklar olduğunu söyleyen Erdoğan, "Tüm belediye başkanlarına sesleniyorum. Sıcak ve güvenli barınaklar kurarak gönül kazanabilirsiniz." demişti. İstanbul'un en büyük barınaklarından biri olan Bağcılar Belediyesi Barınma ve Müşahede Merkezi, Erdoğan'ın sözlerine uygun şekilde14 yıldır sokak hayvanlarının bütün ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor.

Sahiplendirilerek sıcak yuvaya kavuşturuluyor

Sokak hayvanlarının toplanması işi Bağcılar Belediyesi'ne gelen ihbarla gerçekleştiriyor. Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, ihbar doğrultusunda belirtilen adresteki hayvanları Hayvan Nakil aracıyla güvenli şekilde Bağcılar Belediyesi Hayvan Barınma ve Müşahede Merkezi'ne götürüyor. Barınakta veteriner hekimler tarafından geniş çaplı bir kontrolden geçiriliyor. Röntgen çekimi yapılan hayvanlara sağlık durumlarına göre pansuman veya cerrahi operasyonlar uygulanabiliyor. Muayeneleri tamamlanan can dostlar, kendilerine ayrılan bölümde bakıma alınıyor. Beslenmesi, aşıları, çip takımı ve kısırlaştırılması sağlanan hayvanlar son olarak sahiplendirilerek sıcak yuvalarına kavuşturuluyor. Sahiplendirilen hayvanların durumu Bağcılar Belediyesi EBYS (Elektronik Bilgi Yönetim Sistemi) üzerinden takip ediliyor.

Rahatları için her türlü imkanı sunuyoruz

Her gün bu işlemleri yürüten ekipler, bugün gelen bir ihbar üzerine Fındık Bahçesi'ne gitti. Burada biri yaralı olmak üzere başıboş dolaşan 3 köpeğe yardım eli uzatıldı. Tedavileri yapılan köpekler barınakta koruma altına alındı. Şu anda Hayvan Müşahede Merkezi'nde 180 kedi ve 65 köpeğe hizmet veriliyor.

Sokak hayvanları için büyük bir gayret gösterdiklerini belirten Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "İlçemizde can dostlarımızın rahatı için her türlü imkanı sunuyoruz. Mesai arkadaşlarımız hafta sonu ve tatil dinlemeden onlar için görev başında. Bağcılar'da sokak hayvanları güven içinde" dedi.

Öte yandan barınak dışında sokak hayvanları için park ve bahçelerdeki besleme noktalarına mama dağıtımları da yapılıyor.

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Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Bağcılar'da sokak hayvanları güvende - Son Dakika


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