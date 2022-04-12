BAĞCILAR'DA SOKAKTA SANDALYEYE OTURUP TEHDİTLER SAVURAN SURİYELİ GÖZALTINA ALINDI - Son Dakika
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BAĞCILAR'DA SOKAKTA SANDALYEYE OTURUP TEHDİTLER SAVURAN SURİYELİ GÖZALTINA ALINDI

12.04.2022 21:25

Bağcılar'da, dükkanının önünde yol kenarına koyduğu sandalyede oturan Suriyeli esnaf ile bir araç sürücüsü arasında başlayan tartışma sonrası sokakta çıkan kavgada ortalık birbirine girdi.

Bağcılar'da, dükkanının önünde yol kenarına koyduğu sandalyede oturan Suriyeli esnaf ile bir araç sürücüsü arasında başlayan tartışma sonrası sokakta çıkan kavgada ortalık birbirine girdi. Sandalye yol kenarına tekrar getirip Erkek olan buraya gelsin diye bağırıp tehditlerde bulunan Suriyeli esnaf H.H. savcılık talimatıyla gözaltına alındı.

Olay, önceki gün saat 17.00 sıralarında Çınar Mahallesi 842'nci Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, sokaktan geçen bir sürücü dükkanın önünde, yol kenarında oturan Suriye uyruklu esnaf H.H.'yi trafiği engellediği gerekçesiyle uyardı. Bunun üzerine sürücü ile Suriyeli esnaf arasında tartışma çıktı. Ardından başkalarının da olaya dahil olmasıyla sokakta ortalık birbirine girdi. Bu sırada H.H. dükkanından sandalyeyi tekrar çıkararak, Erkek olan buraya gelsin diye bağırıp etrafa tehditler savurdu. Olayın görüntülerinin ortaya çıkması üzerine savcılık, H.H. hakkında 'Halk arasında kin ve düşmanlığa tahrike yol açacak şekilde etrafa hakarete ve tehdit içeren sözler sarf etmesi' nedeniyle soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında polis, Suriye uyruklu H.H.'yi gözaltına aldı. İşlemleri süren şüphelinin yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

BAĞCILAR'DA SOKAKTA SANDALYEYE OTURUP TEHDİTLER SAVURAN SURİYELİ GÖZALTINA ALINDI
BAĞCILAR'DA SOKAKTA SANDALYEYE OTURUP TEHDİTLER SAVURAN SURİYELİ GÖZALTINA ALINDI
BAĞCILAR'DA SOKAKTA SANDALYEYE OTURUP TEHDİTLER SAVURAN SURİYELİ GÖZALTINA ALINDI
BAĞCILAR'DA SOKAKTA SANDALYEYE OTURUP TEHDİTLER SAVURAN SURİYELİ GÖZALTINA ALINDI
BAĞCILAR'DA SOKAKTA SANDALYEYE OTURUP TEHDİTLER SAVURAN SURİYELİ GÖZALTINA ALINDI
BAĞCILAR'DA SOKAKTA SANDALYEYE OTURUP TEHDİTLER SAVURAN SURİYELİ GÖZALTINA ALINDI

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BAĞCILAR'DA SOKAKTA SANDALYEYE OTURUP TEHDİTLER SAVURAN SURİYELİ GÖZALTINA ALINDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: BAĞCILAR'DA SOKAKTA SANDALYEYE OTURUP TEHDİTLER SAVURAN SURİYELİ GÖZALTINA ALINDI - Son Dakika
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