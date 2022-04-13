BAĞCILAR'DA SOKAKTA SANDALYEYE OTURUP TEHDİTLER SAVURAN SURİYELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ - Son Dakika
Üye Girişi

BAĞCILAR'DA SOKAKTA SANDALYEYE OTURUP TEHDİTLER SAVURAN SURİYELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

13.04.2022 11:05

BAĞCILAR'da, dükkanının önünde yol kenarına koyduğu sandalyede oturan Suriyeli esnaf ile bir araç sürücüsü arasında başlayan tartışma sonrası sokakta çıkan kavgada ortalık birbirine girdi.

BAĞCILAR'da, dükkanının önünde yol kenarına koyduğu sandalyede oturan Suriyeli esnaf ile bir araç sürücüsü arasında başlayan tartışma sonrası sokakta çıkan kavgada ortalık birbirine girdi. Yol kenarına tekrar getirdiği sandalyeye oturup, "Erkek olan buraya gelsin" diye bağırarak tehditlerde bulunan Suriyeli esnaf H.H. adliyeye sevk edildi.

Olay, önceki gün saat 17.00 sıralarında Çınar Mahallesi 842'nci Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, sokaktan geçen bir sürücü dükkanın önünde, yol kenarında oturan Suriye uyruklu esnaf H.H.'yi trafiği engellediği gerekçesiyle uyardı. Bunun üzerine sürücü ile Suriyeli esnaf arasında tartışma çıktı. Ardından başkalarının da olaya dahil olmasıyla sokakta ortalık birbirine girdi. Bu sırada H.H. dükkanından sandalyeyi tekrar çıkararak, "Erkek olan buraya gelsin" diye bağırıp etrafa tehditler savurdu. Olayın görüntülerinin ortaya çıkması üzerine savcılık, H.H. hakkında 'Halk arasında kin ve düşmanlığa tahrike yol açacak şekilde etrafa hakarete ve tehdit içeren sözler sarf etmesi' nedeniyle soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında polis, Suriye uyruklu H.H.'yi gözaltına aldı. İşlemleri biten şüphelinin adliyeye sevk edildi.

BAĞCILAR'DA SOKAKTA SANDALYEYE OTURUP TEHDİTLER SAVURAN SURİYELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
BAĞCILAR'DA SOKAKTA SANDALYEYE OTURUP TEHDİTLER SAVURAN SURİYELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

YORUMLAR
500
4 kişinin öldüğü kazada, 3 göçmen kaçakçısı adliyeye sevk edildi 4 kişinin öldüğü kazada, 3 göçmen kaçakçısı adliyeye sevk edildi Milyonlarca liralık sahte parayla yakalanan şüpheliler adliyeye sevk edildi Milyonlarca liralık sahte parayla yakalanan şüpheliler adliyeye sevk edildi

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BAĞCILAR'DA SOKAKTA SANDALYEYE OTURUP TEHDİTLER SAVURAN SURİYELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ - Son Dakika


Son Dakika
11:37 Altın güne yükselişle başladı! Gram fiyatı 926 lira seviyesinden alıcı buluyor
11:35 CHP iddiası: Eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Kaşıkçı dosyasını devretmeye yanaşmadığı için istifaya zorlandı
11:35 Dolar/TL yeni günde 14,58 seviyelerinde işlem görüyor
11:30 Şehrin simgesi olmuştu! Videosu binlerce beğeni alan "Bahtiyar" isimli horoz öldü
11:23 Alanya'da silahlı avokado nöbeti: Çiftçiler adım başı kamera kurdukları tarlalarında avokadolarını böyle koruyor
11:22 Cami kubbesi çöktü, inşaat işçileri enkaz altında kaldı: 1'i ağır 6 yaralı
11:20 Öğrencisine "yavrum, kızım, fıstık, öptüm" gibi mesajlar atıyordu! Öğretmene 6 yıl hapis istemiyle dava açıldı
11:13 TESK Başkanı'ndan "imdat" çağrısı: Yaz geldiğinde esnaf klimaları, dolapları, buzlukları çalıştıramayacak!
11:11 Galatasaray'da ortam gergin! Futbolcular derbi sonrası faturayı bir isme kesti
11:07 "Evleneceğim kızın namusuna söz attı'' deyip kuzenini baltayla öldürdü!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2022 11:42:40. #1.11#
SON DAKİKA: BAĞCILAR'DA SOKAKTA SANDALYEYE OTURUP TEHDİTLER SAVURAN SURİYELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement