BAĞCILAR'DA SOKAKTAKİ 8 ARACIN AYNALARINI TEKMELERLE KIRDI - Son Dakika
Üye Girişi

BAĞCILAR'DA SOKAKTAKİ 8 ARACIN AYNALARINI TEKMELERLE KIRDI

26.03.2022 10:29

?BAĞCILAR'da bir kişi, gece saatlerinde yürüdüğü sokakta park halindeki 8 aracın aynasını tekmelerle kırdı.

?BAĞCILAR'da bir kişi, gece saatlerinde yürüdüğü sokakta park halindeki 8 aracın aynasını tekmelerle kırdı. Şüphelinin bir otomobilin aynasını kırdığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 20 Mart günü saat 02.15 sıralarında Bağcılar Çınar Mahallesi'nde meydana geldi. Kaldırımda tek başına yürüyen bir kişi, sokakta park halindeki araçların bazılarının aynalarını tekmelerle kırdı. Şüpheli, bu şekilde sokaktaki 8 aracın yansını parçaladı. Sabah araçlarındaki aynaların kırılmış olduğu gören sokak sakinleri güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. Bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde, şüphelinin park halindeki bir otomobilin aynasını tekmeleyerek, kırdığı görülüyor. Sokak sakinleri kamera kayıtlarıyla birlikte polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Aynı tarihte Sultangazi'de de bir kişi kar nedeniyle kayganlaşan yolda koşarken park halindeki araca çarparak aynasını kırdı. O anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

BAĞCILAR'DA SOKAKTAKİ 8 ARACIN AYNALARINI TEKMELERLE KIRDI
BAĞCILAR'DA SOKAKTAKİ 8 ARACIN AYNALARINI TEKMELERLE KIRDI

YORUMLAR
500
Kadıköy'de aracın üstüne çıkıp taksiciye uçan tekme atan şahıs yakalandı Kadıköy'de aracın üstüne çıkıp taksiciye uçan tekme atan şahıs yakalandı Erzurum patentte rekor kırdı Erzurum patentte rekor kırdı Mahalleliden ilginç yöntem: Kaya parçasını yakarak kırdı Mahalleliden ilginç yöntem: Kaya parçasını yakarak kırdı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BAĞCILAR'DA SOKAKTAKİ 8 ARACIN AYNALARINI TEKMELERLE KIRDI - Son Dakika


Son Dakika
10:29 6 yıldır cinsel hayatları yoktu! Genç adam banyoda hamilelik testini bulunca, başına gelenleri anladı
10:25 Kayseri'de maden ocağında göçük yaşandı: 1 işçi yaşamını yitirdi
10:24 TRT World'un yayınladığı İstanbul'daki küçük Suriye videosu tepki çekti: Video yayından kaldırıldı
10:10 Fatih Terim'den sürpriz 'ibra' kararı: Galatasaray'ın mali genel kuruluna katılmayacak
10:06 Yurtta öğrencilere şiddet uygulayan görevli kendisini böyle savundu: Sessizliği sağlamak için kafalarına tokat attım
10:02 Türkiye dış politikada hangi ülkeye yakın olmalı? Yüzde 52 AB diyor
09:45 Fenerbahçe Beko, Barcelona'ya farklı mağlup oldu
09:24 Son dakika: Kayseri'de maden ocağında 2 işçi göçük altında kaldı
09:24 Aleyna Tilki, galaya kot pantolonla katılmasını şu sözlerle savundu: Tüm kıyafetlerden güzelim!
09:20 Ramazan zamlarıyla gelecek! Sebze ve meyve fiyatları uçacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2022 10:50:29. #1.13#
SON DAKİKA: BAĞCILAR'DA SOKAKTAKİ 8 ARACIN AYNALARINI TEKMELERLE KIRDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement