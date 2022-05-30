Bağcılar'da son 3 ayda 3 kez elektrikler kesildi! Uzun süre gelmeyen elektrik bölge halkını zor durumda bıraktı - Son Dakika
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Bağcılar'da son 3 ayda 3 kez elektrikler kesildi! Uzun süre gelmeyen elektrik bölge halkını zor durumda bıraktı

30.05.2022 22:45

Bağcılar'ın Kirazlı mahallesinde yaşayan vatandaşlar, son 3 ayda aynı sorun sebebiyle 3. kez saatler süren elektrik kesintisi yaşadı. İhtiyaçlarını gideremeyen mahalleli, bölgede yetkili kurum olan BEDAŞ'a tepki gösterdi. Ekipler çalışmalarına devam ederken, mahalleli kesintinin yine 15-20 saati bulmasından korkuyor.

Kirazlı mahallesine bağlı 1228. sokakta bulunan trafo, son zamanlarda oluşturduğu arıza nedeniyle vatandaşları mağdur ediyor. Bugün trafonun bulunduğu hatta tekrar arıza oluşması nedeniyle bölgede yüzlerce daire elektriksiz kaldı.

SON 3 AYDA 3 KEZ ARIZA VERDİ

Son 3 ayda 3 kez arıza veren trafo nedeniyle mahalleli saatler süren elektrik kesintisine maruz kalmıştı. Bugün 17.00 sularında yaşanan arıza nedeniyle mahalle bir kez daha karanlığa büründü.

Son 3 ayda 3 kez aynı sorunu yaşadılar! İstanbul'un göbeğinde elektriksiz kalan vatandaşlar, yetkili kurum olan BEDAŞ'a tepkili

MAHALLELİ BEDAŞ'A TEPKİLİ

İşten eve gelen vatandaşlar, ihtiyaçlarını karşılayamadıkları içinbölgede yetkili kurum olan BEDAŞ'a sürekli aynı sorunu yaşadıkları için tepki gösterdi.

Son 3 ayda 3 kez aynı sorunu yaşadılar! İstanbul'un göbeğinde elektriksiz kalan vatandaşlar, yetkili kurum olan BEDAŞ'a tepkili

EKİPLER ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR

Şikayetler üzerine çalışma başlatan BEDAŞ, arızalı yeri tespit etti. Yer altındaki arızanın yerini tespit eden ekipler şu an çalışmalarını sürdürüyor. Ancak arızanın ne zaman giderileceğine ilişkin net bilgi verilmiyor. Mahalleli kesintinin yine saatler sürmesinden endişe ediyor.

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Başkent Elektrik Dağıtım, Trafo, Güncel, Son Dakika

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