Bağcılar'da, "Sosyal Medyadan Sosyal Meydana" projesi kapsamında spor etkinliği yapıldı - Son Dakika

İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce, "Sosyal Medyadan Sosyal Meydana" projesi kapsamında Bağcılar'da düzenlenen etkinlikte bir araya gelen gençler spor yaparak eğlenceli vakit geçirdi.

Bağcılar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Bakanlığının başlattığı "Sosyal Medyadan Sosyal Meydana" projesi kapsamında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü etkinlik düzenledi.

"Her yerde spor var" sloganıyla düzenlenen etkinlik çerçevesinde Bağcılar 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Meydanı'nda platform kuruldu. Gençler, etkinlik alanında, masa tenisinden duvar tırmanmaya, dövüş sporlarından bilek güreşine kadar değişik branşlarda spor yapma imkanı buldu.

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Kemal Hürcan'la mini turnuvalar, özel etkinlikler ve sahne performanslarının sergilendiği stantları tek tek gezerek, gençlerle sohbet etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çağırıcı, gençlerin cep telefonlarını bırakarak sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere katılma şansı yakaladığını belirtti.

Sosyal medya bağımlılığını azaltmak adına güzel bir program organize edildiğini anlatan Çağırıcı, gençlerin burada hem akranlarıyla zaman geçirerek sosyalleşeceğini hem de hayatın içinde aktif olarak yer alacağını kaydetti.???????