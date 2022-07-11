BAĞCILAR'DA SU ALTINDA KALAN KAMYONLARI KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR - Son Dakika
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BAĞCILAR'DA SU ALTINDA KALAN KAMYONLARI KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

11.07.2022 12:37

İSTANBUL'da etkili olan yağış nedeniyle Bağcılar'daki bir şantiyenin içinde yer alan 11 hafriyat kamyonu ve 4 iş makinesi su altında kaldı.

İSTANBUL'da etkili olan yağış nedeniyle Bağcılar'daki bir şantiyenin içinde yer alan 11 hafriyat kamyonu ve 4 iş makinesi su altında kaldı. Su tahliye çalışmaları sabaha kadar devam ederken, şantiye yetkilisi Araçlarda da yaklaşık 2 milyon zarar var dedi.

Bağcılar'da önceki gün etkili olan sağanak yağışta şantiye alanında bulunan 11 kamyon ve 4 iş makinası su altında kaldı. Sabaha kadar şantiye alanına dolan suyu tahliye etmeye çalışan yetkililer, zararlarının büyük olduğunu belirtti.

Şantiye yetkilisi Hüseyin Sarıtaş, Şu an hasarın ne olduğunu tam bilmiyoruz. Suyun bir miktarını daha itfaiye gelip çektikten sonra sanayiden ustalar gelip kamyonların içini açacaklar. Kamyonların motorlarına, hidroliklerine bakım yaptıracağız. Tahminimiz 15-20 milyon zararımız var. 13 tane aracımız var, onlarda 2 milyon civarında bir zarar çıkabilir. Kesin bir miktar yok belki daha fazla da çıkabilir. Araçlar 3- 4 tane firmaya ait tek bir firmaya ait değil dedi.

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Bağcılar'da sağanak nedeniyle şantiyedeki 15 iş aracı su altında kaldı Bağcılar'da sağanak nedeniyle şantiyedeki 15 iş aracı su altında kaldı BAĞCILAR'DA 11 KAMYON 4 İŞ MAKİNESİ SUYA GÖMÜLDÜ BAĞCILAR'DA 11 KAMYON 4 İŞ MAKİNESİ SUYA GÖMÜLDÜ
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BAĞCILAR'DA SU ALTINDA KALAN KAMYONLARI KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR - Son Dakika

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SON DAKİKA: BAĞCILAR'DA SU ALTINDA KALAN KAMYONLARI KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR - Son Dakika
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