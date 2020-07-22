Bağcılar'da, şüphe üzerine durdurulan araçta 7 kilo 785 gram eroin ele geçirildi.

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu satıcılarını yakalamaya yönelik çalışma başlatıldı.

Fevzi C¸akmak Mahallesi'nde s¸u¨phe u¨zerine durdurulan bir arac¸taki iki kişinin üzerinde, 7 kilo 785 gram eroin, uyus¸turucu madde ticaretinden elde edildigˆi degˆerlendirilen 3 bin 490 lira, uyus¸turucu madde ticaretinde kullanıldıgˆı degˆerlendirilen iki cep telefonu bulundu.

Yapılan araştırma sonucunda, s¸u¨phelilerden kendisini Barıs¸ Y. olarak tanıtan kişinin, kardes¸ine ait kimlik bilgilerini kullandıgˆı ve gerc¸ek adının Kalo Y. oldugˆu, yaralama, hükümlü ve tutuklunun kaçması suçlarından 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Kalo Y. ve Hurs¸it D. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bu arada, ele geçirilen eroinin sergilendiği stantta, "Şehit Erkan Gökteke anısına" yazısının da olduğu görüldü.