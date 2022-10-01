Olay, dün öğle saatlerinde Batışehir yolunda yaşandı. İddiaya göre kamyonet sürücüsü, sinyal vermeden sağ şeride geçip arkadan gelen otomobilin önüne kırdı. Kaza tehlikesi atlatan otomobilin sürücüsü, kornaya basarak onları uyardı. Uyarıya kızan kamyonettekiler, araçlarından inerek otomobil sürücüsüne küfürler savurdu. Kamyonetten inen üçüncü kişi, iki arkadaşını araca çağırdı. Kamyonet sürücüsü, otomobili takip edip tacizini sürdürdü. O anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri... BAĞCILAR'DA SÜRÜCÜLERİN TRAFİK TARTIŞMASI KAMERADA - Son Dakika

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