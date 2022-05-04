BAĞCILAR'DA SÜRÜCÜYLE ÇARPTIĞI YAYANIN TEKMELİ YUMRUKLU KAVGASI - Son Dakika
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BAĞCILAR'DA SÜRÜCÜYLE ÇARPTIĞI YAYANIN TEKMELİ YUMRUKLU KAVGASI

04.05.2022 09:46

BAĞCILAR'DA SÜRÜCÜYLE ÇARPTIĞI YAYANIN TEKMELİ YUMRUKLU KAVGASISerdar ALTINTEPE / İSTANBUL,(DHA) -BAĞCILAR'da sürücüsünün kırmızı ışıkta geçmeye çalıştığı iddia edilen cip, yayaya çarptı.

BAĞCILAR'DA SÜRÜCÜYLE ÇARPTIĞI YAYANIN TEKMELİ YUMRUKLU KAVGASI

Serdar ALTINTEPE/ İSTANBUL,(DHA) -BAĞCILAR'da sürücüsünün kırmızı ışıkta geçmeye çalıştığı iddia edilen cip, yayaya çarptı. Kaza sonrası birbirlerine giren sürücü ve yaya arasında tekmeli yumruklu kavga çıktı. Çevrede bulunanlar kavgayı güçlükle ayırdı.

Olay, 29 Nisan günü Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, cip sürücüsü yaya geçidinin olduğu yerde kendisine kırmızı ışık yanmasına rağmen durmadan yoluna devam etmek istedi. Bu sırada cip yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı. Kazayı yara almadan atlatan yaya ile cip sürücüsü arasında tartışma çıktı. Giderek büyüyen tartışma tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü. Birbirlerine giren ikiliyi çevredekiler güçlükle ayırdı. Kavga anları cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

BAĞCILAR'DA SÜRÜCÜYLE ÇARPTIĞI YAYANIN TEKMELİ YUMRUKLU KAVGASI
BAĞCILAR'DA SÜRÜCÜYLE ÇARPTIĞI YAYANIN TEKMELİ YUMRUKLU KAVGASI
BAĞCILAR'DA SÜRÜCÜYLE ÇARPTIĞI YAYANIN TEKMELİ YUMRUKLU KAVGASI
BAĞCILAR'DA SÜRÜCÜYLE ÇARPTIĞI YAYANIN TEKMELİ YUMRUKLU KAVGASI

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BAĞCILAR'DA SÜRÜCÜYLE ÇARPTIĞI YAYANIN TEKMELİ YUMRUKLU KAVGASI BAĞCILAR'DA SÜRÜCÜYLE ÇARPTIĞI YAYANIN TEKMELİ YUMRUKLU KAVGASI D-100 KARAYOLUNDA OTOMOBİL ÖNCE BARİYERE ARDINDAN HAFİF TİCARİ ARACA ÇARPTI, 1 AĞIR YARALI D-100 KARAYOLUNDA OTOMOBİL ÖNCE BARİYERE ARDINDAN HAFİF TİCARİ ARACA ÇARPTI, 1 AĞIR YARALI 'Ucube kavşak'ta yine kaza: 1 yaralı 'Ucube kavşak'ta yine kaza: 1 yaralı

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BAĞCILAR'DA SÜRÜCÜYLE ÇARPTIĞI YAYANIN TEKMELİ YUMRUKLU KAVGASI - Son Dakika


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SON DAKİKA: BAĞCILAR'DA SÜRÜCÜYLE ÇARPTIĞI YAYANIN TEKMELİ YUMRUKLU KAVGASI - Son Dakika
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