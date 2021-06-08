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BAĞCILAR'DA TACİZ İDDİASI MAHALLELİYİ SOKAĞA DÖKTÜ - Son Dakika

BAĞCILAR'DA TACİZ İDDİASI MAHALLELİYİ SOKAĞA DÖKTÜ

08.06.2021 14:48

Bağcılar'da, iki çocuğu evine davet ederek taciz ettiği iddia edilen A.S., yaşanan olayın görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından evden kaçtı.

Bağcılar'da, iki çocuğu evine davet ederek taciz ettiği iddia edilen A.S., yaşanan olayın görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından evden kaçtı. Görüntüleri izleyen mahalle sakinleri A.S.'nin yaşadığı evin önünde bir araya gelerek tepki gösterdi. Mahallelinin tepkisi, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Yavuz Selim Mahallesi 1051. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre; yaşları 13 ile 15 olan iki çocuk ile yaşadığı eve gelen A.S., çocuklardan birine taciz girişiminde bulundu. Evde bulunan diğer çocuk ise o anları cep telefonu ile kaydetti. Daha sonra kaydedilen görüntülerin yayılması üzerine A.S., evden hızla uzaklaştı. Görüntüleri izleyen mahalle sakinleri ayaklanarak A.S'nin yaşadığı evin önünde toplandı. A.S.'yi evde bulamayan vatandaşlar, kaldığı eve zarar vererek yakmak istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, öfkeli mahalleliyi sakinleştirmek istedi. Mahallelinin sakinleşmemesi üzerine polis, uyarı ateşi açtı. Polis ekiplerinin uyarısının ardından mahalle sakinleri dağıldı. Öfkeli mahalle sakinlerinin A.S.'nin evine zarar verdiği anlar, vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Öte yandan iki çocuğu taciz ettiği iddia edilen A.S.'nin eşinden boşandığı ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, kaçan A.S.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

BÜTÜN MAHALLE AYAKLANDI

Mahallede yaşayan vatandaşlardan Kerim Şık, Mahallemiz, birçok sıkıntıyı gördü ama böyle bir sıkıntıyla karşı karşıya kalmamıştı. Hepimizin çoluk çocuğu var. 13 ile 15 yaşları arasında, iki erkek çocuğu arabasıyla gezdirip, bir şeyler ikram edip evine götürmüş. Daha sonra bize gelen videolardan sonra mahalle olarak ayaklandık. Emniyetten ricamız, bizden önce bulsunlar. Mahallede görüp, selamlaşıyorduk. Ancak böyle bir şeyi konduramazdık. Bu olay yüzünden tüm dostluklarımızı, arkadaşlıklarımızı tekrar gözden geçirmemiz gerekiyor dedi.

ÇOCUKLARLA BERABER TAKILIRDI

Mahallede esnaflık yapan İsa Gücel, Millet, evi yakacaktı. Polisler araya girdi. Hemen hemen 15 yıldır tanıyorduk, mahallenin çocuğuydu. Sürekli bizimle beraberdi. Mahallede herkes tanıyordu ama böyle bir namussuzluk yapacağını bilmiyorduk. Dün akşam burada kıyamet koptu. Onun yüzünden başkalarının canı yanacaktı. Çocuklarla beraber takılırdı ifadelerini kullandı.

BU ADAM İÇİN İDAM İSTİYORUZ

A.S.'nin komşularından Ercan Demirkıran, Mahalle bundan rahatsızdı. Eve giren çıkan belli değildi. Hep çocuklarla takılıyordu. Çocuklara sigara veriyordu. Eve kadın girip çıktığını da görüyorduk. 4-5 ay önce emniyete şikayet ettim. Polisler gelip baktı, bir şey bulamadılar galiba. Çocuğu taciz etmiş. Videoda her şey açık ve net görünüyor. Eşinden boşanmış, çok mütevazı bir ailesi varmış. 3 tane çocuğu olduğunu öğrendik. Yan komşumdu. Dışarıda görsen, gayet beyefendi bir hali vardı. Polisler evi boşalttı. Eşyalarını aldılar. Belediye ekipleri bugün evi temizleyecekmiş. Kalan eşyaları da çöpe atacaklar. O şahsın yakalanmasını ve gerekenin yapılmasının istiyoruz diye konuştu.

BAĞCILAR'DA TACİZ İDDİASI MAHALLELİYİ SOKAĞA DÖKTÜ
BAĞCILAR'DA TACİZ İDDİASI MAHALLELİYİ SOKAĞA DÖKTÜ
BAĞCILAR'DA TACİZ İDDİASI MAHALLELİYİ SOKAĞA DÖKTÜ
BAĞCILAR'DA TACİZ İDDİASI MAHALLELİYİ SOKAĞA DÖKTÜ

Yavuz Selim Mahallesi, Bağcılar, Polis, Taciz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BAĞCILAR'DA TACİZ İDDİASI MAHALLELİYİ SOKAĞA DÖKTÜ - Son Dakika


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