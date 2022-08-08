İstanbul'da balkon çökmesi sonucu yaşamını yitiren işçinin son anları görüntülendi - Son Dakika
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İstanbul'da balkon çökmesi sonucu yaşamını yitiren işçinin son anları görüntülendi

08.08.2022 13:13

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde tadilat için geldiği binanın altında güvenlik şeridi çekerken balkonun çökmesiyle hayatını kaybeden işçi Hüseyin Efe'nin son anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, çökme sonrası vatandaşların panikle işçiye yardım etmeye çalışması yer alıyor.

Bağcılar Yavuz Sultan Selim Mahallesi 1033 Sokak'ta sabah saatlerinde yaşanan olayda; inşaat ustası Hüseyin Efe'nin tadilat yaptığı 3 katlı binanın balkonu çökmüş, ağır yaralanan Efe, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Hüseyin Efe'nin son anları güvenlik kamerasına yansıdı.

GÜVENLİK İÇİN ŞERİT ÇEKERKEN BALKON ÇÖKÜYOR

Görüntülerde, tadilat öncesi binanın önünde güvenlik için şerit çeken Efe daha sonra eve çıkıyor. Bir süre sonra tadilatın başlamasıyla ile birlikte balkon çöküyor. Çevredeki vatandaşlar panikle Hüseyin Efe'ye yardım etmek üzere olay yerine koşuyor.

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Kaynak: İHA

Bağcılar, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da balkon çökmesi sonucu yaşamını yitiren işçinin son anları görüntülendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da balkon çökmesi sonucu yaşamını yitiren işçinin son anları görüntülendi - Son Dakika
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