Görüntülerde, tadilat öncesi binanın önünde güvenlik için şerit çeken Efe daha sonra eve çıkıyor. Bir süre sonra tadilatın başlamasıyla ile birlikte balkon çöküyor. Çevredeki vatandaşlar panikle Hüseyin Efe'ye yardım etmek üzere olay yerine koşuyor.

Kaynak: İHA

Bağcılar, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › İstanbul'da balkon çökmesi sonucu yaşamını yitiren işçinin son anları görüntülendi - Son Dakika

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