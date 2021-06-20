Bağcılar'da takla atan otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı - Son Dakika

İtfaiye ile bazı vatandaşların yardımıyla otomobilden çıkarılan yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bu sırada kontrolden çıkarak, takla atan otomobilde bulunan Mesut D. ile Selim D. yaralandı.

Alınan bilgiye göre, TEM bağlantı yolu O-3 Otoyolu'nda giden Ramazan D'nin kullandığı otomobil, önündeki motosiklete çarpmamak için manevra yaptı.

Bağcılar 'da, motosiklete çarpmamak için manevra yapan otomobilin takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.

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