BAĞCILAR'DA TAKLA ATAN OTOMOBİLDEKİ İKİ KİŞİ YARALANDI - Son Dakika

Bağcılar'da, sürücüsünün önüne bir anda çıkan motosiklete çarpmamak için hamle yaptığı otomobil, kontrolden çıkarak, takla attı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, TEM bağlantı yolu O-3 Otoyolu'nda Edirne istikametinde 20.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, önüne bir anda çıkan motosiklete çarpmamak için hamle yapan Ramazan D.'nin kullandığı 34 otomobil, kontrolden çıkarak takla attı. Sürücü Ramazan D. kazadan yara almadan kurtulurken, otomobilde sıkışan Mesut D. ile Selim D. yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye erlerinin yardımıyla otomobilden çıkarılan 2 yaralı, sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

ELİMDEN GENELİ YAPTIM

Sürücü Ramazan D., Motor önüme geçti, motora vurmayayım diye, elimden geleni yaptım. Ondan sonra önüme geçti, vursam direkt motora vuracağım ve o kaçtı. Yolun üstünde belediye ekipleri suyu bırakıyor, su arabanın frenine zarar verince araba kaydı. Ben de duvara vurdum. Otomobilde 3 kişi vardık dedi.

Kaza nedeniyle Edirne istikametinde trafik akışı tek şeritten sağlandı. Kaza yapan otomobil, çekici ile yoldan kaldırıldı. Polis, kazaya ilişkin soruşturma başlattı.