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Bağcılar'da taksici ile yolcu arasında "kısa mesafe" tartışması kamerada - Son Dakika

Bağcılar'da taksici ile yolcu arasında "kısa mesafe" tartışması kamerada

09.02.2022 09:27

Bağcılar'da taksiye binen iki kadın ile sürücü arasında kısa mesafe tartışması yaşandı.

Bağcılar'da taksiye binen iki kadın ile sürücü arasında kısa mesafe tartışması yaşandı. Taksici, tartıştığı kadın yolcuyu kolundan tutarak araçtan indirirken yolcuların taksi sürücüsüne tepki gösterdiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bağcılar Mahmutbey'de dün öğlen saatlerinde meydana gelen olayda iki kadın taksiye binip gitmek istedikleri yeri söyledi. İddiaya göre taksici adresin yakın olduğunu söyledi. Kadın müşteri bunun üzerine şoförden aracı sağa çekmesini isteyerek taksiden ineceğini ifade etti. Ancak taksiyi sağa çekmeyen sürücü, araçtan inmesi konusunda ısrar ettiği müşteri arasındaki tartışma alevlendi. Diğer kadın müşterinin bağırması üzerine sinirlenen taksici sürücüsü, aracın kapısını açarak müşterisini dışarı attı. Araçtan inen kadın şoföre tepki gösterirken, o anlar kameraya yansıdı.

(Volkan Kayalar-İHA)

Bağcılar'da taksici ile yolcu arasında kısa mesafe tartışması kamerada
Bağcılar'da taksici ile yolcu arasında kısa mesafe tartışması kamerada
Bağcılar'da taksici ile yolcu arasında kısa mesafe tartışması kamerada

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Mahmutbey, Bağcılar, Taksi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bağcılar'da taksici ile yolcu arasında 'kısa mesafe' tartışması kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bağcılar'da taksici ile yolcu arasında "kısa mesafe" tartışması kamerada - Son Dakika
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