TAKSİCİYİ MAKET BIÇAĞIYLA YARALAYAN SALDIRGAN YAKALANDI

ESENLER'de 'boş taksi fişi' isteğini reddeden taksiciyi maket bıçağıyla yaralayan saldırgan yakalandı.

Olay, geçtğimiz cumartesi saat 23.00 sıralarında Oruç Reis Mahallesi Gazi Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 34 THT 70 plakalı taksiye binen biri kadın iki yolcu, taksici Recep Acar'dan 'boş taksi fişi' talebinde bulundu. Müşterinin bu isteğini reddeden Recep Acar, erkek yolcunun maket bıçaklı saldırısına uğradı. Acar, boğazından ve başından yaralanırken, saldırgan olay yerinden yaya olarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polisin çalışması sonrası saldırgan Sercan E. (22) yakalandı. Şüpheli, Atışalanı Polis Merkezi'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.