TAKSİCİYİ MAKET BIÇAĞIYLA YARALAYAN SALDIRGAN YAKALANDI - Son Dakika
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TAKSİCİYİ MAKET BIÇAĞIYLA YARALAYAN SALDIRGAN YAKALANDI

22.09.2022 14:00

ESENLER'de 'boş taksi fişi' isteğini reddeden taksiciyi maket bıçağıyla yaralayan saldırgan yakalandı.

ESENLER'de  'boş taksi fişi' isteğini reddeden taksiciyi maket bıçağıyla yaralayan saldırgan yakalandı.

Olay, geçtğimiz cumartesi saat 23.00 sıralarında Oruç Reis Mahallesi Gazi Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 34 THT 70 plakalı taksiye binen biri kadın iki yolcu, taksici Recep Acar'dan 'boş taksi fişi' talebinde bulundu. Müşterinin bu isteğini reddeden Recep Acar, erkek yolcunun maket bıçaklı saldırısına uğradı. Acar, boğazından ve başından yaralanırken, saldırgan olay yerinden yaya olarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.  Polisin çalışması sonrası saldırgan Sercan E. (22) yakalandı. Şüpheli, Atışalanı Polis Merkezi'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TAKSİCİYİ MAKET BIÇAĞIYLA YARALAYAN SALDIRGAN YAKALANDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: TAKSİCİYİ MAKET BIÇAĞIYLA YARALAYAN SALDIRGAN YAKALANDI - Son Dakika
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