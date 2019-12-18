Bağcılar'da tapu sevinci yaşandı - Son Dakika
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Bağcılar'da tapu sevinci yaşandı

6 saat önce

Bağcılar'daki kentsel dönüşüm kapsamında 3 yıl önce yıkılarak yeniden inşa edilen Pınarkent Sitesi'nin sakinleri yeni dairelerine kavuştu.

Bağcılar'da tapu sevinci yaşandı, System.String[]

Bağcılar'daki kentsel dönüşüm kapsamında 3 yıl önce yıkılarak yeniden inşa edilen Pınarkent Sitesi'nin sakinleri yeni dairelerine kavuştu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yenimahalle'deki Pınarkent Sitesi'nde 212 dairelik 7 blok 2016'da kentsel dönüşüm kapsamında yıkıldı. Müteahhit firmanın 3 yıl süren çalışmaları neticesinde 66 bin 277 metrekarelik alanda 422 daire inşa edildi.

Eski ismi Pınarkent olan siteye Venara Bağcılar adı verilirken, yeni evlerine kavuşmak için heyecanla bekleyen daire sahipleri için tapu teslim töreni düzenlendi.

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, sitenin önünde gerçekleştirilen törende, ilçenin her geçen gün farklı projelerle kendinden söz ettiren bir yer haline geldiğini kaydetti.

Çağırıcı, kentsel dönüşümdeki amacın yerinde dönüşüm olduğunu belirterek, "İnsanları buradan başka yerlere nakletmenin ötesinde yine çocukluk anılarını yaşadıkları, çocuklarını yetiştirdikleri bu çevrede, yılların vermiş olduğu komşuluk kültürünün devamı esas dedik ve burada da onu başarmanın mutluluğu içerisindeyiz. Kentsel dönüşüm sonrası yeni yuvalara kavuşmanın mutluluğuyla yüzlerin gülüyor olması bizim hedeflediğimiz en güzel sonuç." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından tescili yapılan taşınmazlara ait tapular hak sahiplerine dağıtıldı.

Daha sonra, Çağırıcı ve beraberindekiler örnek daireyi gezdi.

Yenimahalle, Pınarkent, Bağcılar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 04:00 Kaynak: AA
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