Bağcılar'da, Tarım Kredi Kooperatiflerinin KoopGross marketi açıldı - Son Dakika

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri, ikinci KoopGross marketi Bağcılar'da açtı.

Bağcılar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kendi markalarını oluşturarak ürettiği ürünleri ve çiftçilerin sağlıklı ürünlerini tüketiciye kaliteli ve hesaplı sunmayı amaçlayan Türkiye Tarım Kredi Kooperatiflerinin hizmet ağı büyüyor.

Bağcılar'da Hürriyet, Güneşli ve Yavuz Selim mahallelerinde şubeleri bulunan market zincirine daha büyüğü eklendi. İlki Gaziantep'te açılan KoopGross marketlerinin ikincisi, toplamda ise 579. hizmet noktası daha önce Bağcılar Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası olarak kullanılan binada açıldı.

Avrupa Yakası'nın en büyüğü olma özelliğini taşıyan mağazanın açılışına katılan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, bu marketlerin kuruluş amacının, piyasadaki fiyat dengesini sağlamanın yanında üreticinin ürünlerinin değerlendirilmesi olduğunu, ayrıca üreticiden tüketiciye ürünlerin direkt kaynağından ulaştırılmasını sağladığını belirtti.

Piyasadaki dalgalanmalara rağmen bu marketin hem kaliteli hem de ucuz olduğunu aktaran Çağırıcı, bölge için Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinin faydalı olacağına inandığını ifade etti.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, tarımsal girdilerin uygun fiyata çiftçiye verilmesi ve tedarik noktasında gayret gösterdiklerini belirterek, yakın zamanda çiftçinin ürettiği ürünleri değerinde alıp kendi fabrikalarında, tesislerinde veya anlaşmalı fabrikalarda işleyip tüketiciye ulaştırma noktasında sorumluluk aldıklarını anlattı.

Çiftçilerden ve ortaklardan 2017 yılında yaklaşık 300 milyon TL civarında yem ve ürün aldıklarını, bu sene rakamın 3,5 milyar TL bandını geçeceğini kaydeden Poyraz, 4 yılda katettikleri mesafenin 10 kattan fazla olduğunu belirtti.

Konuşmaların ardından Bağcılar Belediye Başkanı Çağırıcı, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Poyraz, Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik AŞ Genel Müdürü Bayram Ali Yıldırım, AK Parti İlçe Başkanı Rüstem Tüysüz ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, kurdele keserek açılışı yaptı. Katılımcılar, daha sonra 500 metrekare alanda hizmet veren mağazayı gezdi.