Asker eğlencesinde tehlikeli gösteri! Ateşle dans ederken bir anda motosiklete sıçrayan alevler tehlikeli anlar yaşattı - Son Dakika
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Asker eğlencesinde tehlikeli gösteri! Ateşle dans ederken bir anda motosiklete sıçrayan alevler tehlikeli anlar yaşattı

07.05.2023 11:15

Bağcılar'da asker eğlencesi için toplanan kalabalıkta tehlikeli bir gösteri yapıldı. Kalabalığın ortasında motosiklet tekerine yanıcı sıvı dökülerek yakılan ateş motosiklet sürücüsüne sıçradı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Saat 23.00 sıralarında Bağcılar Demirkapı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, asker eğlencesi için sokakta toplanan kalabalık müzik eşliğinde dans ederken kalabalığın ortasına bir motosiklet getirildi.

Bağcılar'da tehlikeli gösteri: Motosiklet yanıcı sıvı ile ateşe verildi

ALEVLER BİR ANDA SÜRÜCÜYE SIÇRADI

Sürücünün arka tekerini patinaj yaptırdığı sırada motosikletin tekerine yanıcı bir sıvı dökülerek ateş yakıldı. Motosiklet de alevler içinde kaldı. Arka tekeri ateşin içinde patinaja devam eden sürücüye yükselen alevler sıçradı. Ayakkabısı ve kıyafeti yanmaya başlayan sürücü motosikletin üzerinden inip ateşi söndürmeye çalıştı.

Bağcılar'da tehlikeli gösteri: Motosiklet yanıcı sıvı ile ateşe verildi

KORKU DOLU ANLAR KAMERADA

Alevlerin üzerinde kalan motosikleti de toplanan kalabalıktan bazıları kenara çekti. Korku dolu anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: DHA
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Motosiklet, Bağcılar, Güncel, Son Dakika

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