Asker eğlencesinde tehlikeli gösteri! Ateşle dans ederken bir anda motosiklete sıçrayan alevler tehlikeli anlar yaşattı

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Saat 23.00 sıralarında Bağcılar Demirkapı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, asker eğlencesi için sokakta toplanan kalabalık müzik eşliğinde dans ederken kalabalığın ortasına bir motosiklet getirildi.

ALEVLER BİR ANDA SÜRÜCÜYE SIÇRADI

Sürücünün arka tekerini patinaj yaptırdığı sırada motosikletin tekerine yanıcı bir sıvı dökülerek ateş yakıldı. Motosiklet de alevler içinde kaldı. Arka tekeri ateşin içinde patinaja devam eden sürücüye yükselen alevler sıçradı. Ayakkabısı ve kıyafeti yanmaya başlayan sürücü motosikletin üzerinden inip ateşi söndürmeye çalıştı.

KORKU DOLU ANLAR KAMERADA

Alevlerin üzerinde kalan motosikleti de toplanan kalabalıktan bazıları kenara çekti. Korku dolu anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.