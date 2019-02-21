Bağcılar'da Tekstil Atölyesinde Yangın
53 dakika önce
BAĞCILAR'da bir tekstil atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
BAĞCILAR'da bir tekstil atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangın saat 07.15 sıralarında Mahmutbey
Mahallesi Tanyeli
Sokak'ta bulunan 4 katlı tekstil ürünlerinin baskısının yapıldığı bir iş yerinde çıktı. Atölyeden henüz bilinmeyen nedenle alevler yükseldi. Alevlere ilk olarak iş yeri çalışanları yangın tüpüyle müdahale etti. Çalışanların müdahalesinin yetersiz kalması üzerine durum itfaiye haber verildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 09:57 Kaynak: DHA
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