Bağcılar'da Tekstil Atölyesinde Yangın
2 saat önce
Haber-Kamera: Alper KORKMAZ/İstanbul DHABağcılar'da bulunan tekstil atölyesinin deposunda yangın çıktı.
Haber-Kamera: Alper KORKMAZ/ İstanbul
DHA Bağcılar
'da bulunan tekstil atölyesinin deposunda yangın çıktı. İtfaiye
ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle atölyenin deposunda maddi hasar meydana geldi.
Bağcılar, 2610 sokakta bulunan 3 katlı bir tekstil atölyesinin kartonların depolandığı alanında saat 13.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çalışanların fark etmesi üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri depoda çıkan yangına müdahale etti. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında yaralı veya can kaybı yaşanmazken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Görüntü Dökümü:
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-Yangının çıktığı depo
-İtfaiyenin müdahalesi
-Genel ve detaylar
07.03.2019 - 13.53 Haber Kodu : 190307122
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 02:01 Kaynak: DHA
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