Bağcılar'da tekstil atölyesinde yangın - Son Dakika

Bağcılar'da tekstil atölyesinde yangın
18.11.2020 10:08
Bağcılar'da tekstil ürünlerine dijital baskı uygulaması yapılan iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Bağcılar
'da tekstil ürünlerine dijital baskı uygulaması yapılan iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Bağlar Mahallesi 15. sokak üzerinde bulunan Tekstil ürünlerine dijital baskı yapılan 5 katlı iş yerinin en alt katında bilinmeyen bir nedenle sabah saatlerinde yangın çıktı. Dışarıdan yükselen dumanları görenler durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İçeride kumaş ve kimyasal maddelerinin de bulunduğu iş yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Çıkan yangında her hangi bir yaralanan olmazken, iş yerinde hasar oluştu. Olayı anlatan görgü tanığı, "Burada ileride çalışıyordum. Servis çekiyordum. Dumanları gördük. Sonra itfaiyeci arkadaşlar geldi. Dijital baskı yeri burası. Nereden nasıl kaynaklandıysa alev almıştı. Çok şükür yaralı yok" dedi.
- İstanbul
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