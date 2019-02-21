Bağcılar'da Tekstil Fabrikasında Yangın
31 dakika önce
Bağcılar'da bir tekstil fabrikasında yangın çıktı.
Bağcılar
'da bir tekstil fabrikasında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın itfaiyenin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alındı. Olay yerindeki soğutma çalışmaları sürüyor.
Edinilen bilgilere göre olay, Bağcılar Taşocağı Caddesi'nde bulunan 3 katlı bir tekstil fabrikasında yaşandı. Fabrikada sabah 07.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına müdahale etmek için çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi. İtfaiye
ekipleri uzun uğraşları sonucu yangını kontrol altına almayı başarırken, olay yerindeki soğutma çalışmaları sürüyor. - İSTANBUL
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 08:37 Kaynak: İHA
Ayvalık'taki Deprem Anının En Net Görüntüsü Ortaya Çıktı! Büyük Panik Kamerada
Hurdacılık Yapan Adam, "Seni Öldüreceğim" Diyerek Kendisini Tehdit Eden Oğlunu Vurdu
Komşusunun İç Çamaşırlarını Çalan Sapıktan Pişkin Savunma: Aşk Kurbanı Oldum
Evli Adamın Genç Kıza, "Senden Hoşlanıyorum, Sana Kanım Kaynıyor" Sözleri Taciz Sayıldı