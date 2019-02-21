Son Dakika Haberleri: Bağcılar'da Tekstil Fabrikasında Yangın

Bağcılar'da Tekstil Fabrikasında Yangın

31 dakika önce

Bağcılar'da bir tekstil fabrikasında yangın çıktı.

Bağcılar'da Tekstil Fabrikasında Yangın, System.String[]
Bağcılar'da bir tekstil fabrikasında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın itfaiyenin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alındı. Olay yerindeki soğutma çalışmaları sürüyor.

Edinilen bilgilere göre olay, Bağcılar Taşocağı Caddesi'nde bulunan 3 katlı bir tekstil fabrikasında yaşandı. Fabrikada sabah 07.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına müdahale etmek için çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi. İtfaiye ekipleri uzun uğraşları sonucu yangını kontrol altına almayı başarırken, olay yerindeki soğutma çalışmaları sürüyor. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 08:37 Kaynak: İHA

İtfaiye, Bağcılar, 3. Sayfa
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