Son dakika haberleri... Bağcılar'da tekstil fabrikasında yangın - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Bağcılar'da tekstil fabrikasında yangın

23.02.2022 15:50
Son dakika haberleri... Bağcılar'da tekstil fabrikasında yangın

Son dakika haberi: BAĞCILAR'da tekstil fabrikasının deposunda yangın çıktı.

BAĞCILAR'da tekstil fabrikasının deposunda yangın çıktı. Yangında can kaybı yaşanmazken, depoda hasar oluştu.

Fatih Mahallesi Cami Caddesi'nde bulunan tekstil fabrikasının depo olarak kullanılan bölümünde saat 13.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.  İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucunda yangın söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, depoda hasar oluştu. Yangının çıkış nedenini araştırılıyor.

Görgü tanığı Yusuf Can, "Yangın tüpleriyle söndürmeye çalıştık ancak yeterli olmadı. Söndüremedik. Daha sonra itfaiyeler geldi." dedi. ( DHA;)


Son dakika haberleri... Bağcılar'da tekstil fabrikasında yangın
Son dakika haberleri... Bağcılar'da tekstil fabrikasında yangın
Son dakika haberleri... Bağcılar'da tekstil fabrikasında yangın
Son dakika haberleri... Bağcılar'da tekstil fabrikasında yangın
Son dakika haberleri... Bağcılar'da tekstil fabrikasında yangın
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Son dakika! Bağcılar'da tekstil deposunda çıkan yangın söndürüldü Son dakika! Bağcılar'da tekstil deposunda çıkan yangın söndürüldü Apartmanın çatı katı alevlere teslim oldu Apartmanın çatı katı alevlere teslim oldu

İtfaiye, Yangın, Fatih, Cami, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Bağcılar'da tekstil fabrikasında yangın - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Bağcılar'da tekstil fabrikasında yangın - Son Dakika
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