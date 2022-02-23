Son dakika haberleri... Bağcılar'da tekstil fabrikasında yangın - Son Dakika

BAĞCILAR'da tekstil fabrikasının deposunda yangın çıktı. Yangında can kaybı yaşanmazken, depoda hasar oluştu.

Fatih Mahallesi Cami Caddesi'nde bulunan tekstil fabrikasının depo olarak kullanılan bölümünde saat 13.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucunda yangın söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, depoda hasar oluştu. Yangının çıkış nedenini araştırılıyor.