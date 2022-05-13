Bağcılar'da temsili askerlik yapacak Engelliler Sarayı kursiyerleri için eğlence düzenlendi - Son Dakika

Temsili olarak askerlik yapacak Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı kursiyerleri için eğlence programı düzenlendi.

Bağcılar Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Engelliler Sarayı'nda eğitim gören ve temsili askerlik yapacak kursiyerler için düzenlenen eğlence programı renkli görüntülere sahne oldu.

Engelliler Sarayı Müzik Kulübü kursiyerleri sahnede türkü söyledi. Halk oyunları ekibinin gösterisinin ardından sanatçı Sami Çelik ile Elif Buse Doğan sahneye çıktı.

Asker üniformalarını giyen kursiyerlerin ellerine kınalar yakıldı. Bu sırada kursiyerlerin anne-babaları duygulu anlar yaşadı.

Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, "Asker ocağı peygamber ocağıdır. Bütün askerlerimiz de peygamberimizin askerleridir. O yüzden engel tanımayan kardeşlerimiz de ülkemiz adına bu kutsal görevin bir provasını yapıyorlar. Hayatın her alanında yer alan kardeşlerimizin bu alanda da mutlaka temsili olarak bulunmaları bizleri sevindiriyor." ifadelerini kullandı.