Son Dakika Haberleri: Bağcılar'da ters yoldan dönmeye çalışan bir minibüsle araç çarpıştı.
Son Dakika 3. Sayfa Bağcılar'da ters yoldan dönmeye çalışan bir minibüsle araç çarpıştı. - Son Dakika

Bağcılar'da ters yoldan dönmeye çalışan bir minibüsle araç çarpıştı.

7 saat önce

Bağcılar'da ters yoldan dönmeye çalışan bir minibüsle araç çarpıştı.

Bağcılar'da ters yoldan dönmeye çalışan bir minibüsle araç çarpıştı., System.String[]

Bağcılar'da ters yoldan dönmeye çalışan bir minibüsle araç çarpıştı. Kazada minibüs yan yatarken çok sayıda kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. - İSTANBUL

Bağcılar, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 11:44 Kaynak: İHA
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