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Bağcılar'da ters yoldan dönmeye çalışan bir minibüsle araç çarpıştı.
7 saat önce
Bağcılar'da ters yoldan dönmeye çalışan bir minibüsle araç çarpıştı.
Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 11:44 Kaynak: İHA
Bağcılar'da ters yoldan dönmeye çalışan bir minibüsle araç çarpıştı. Kazada minibüs yan yatarken çok sayıda kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. - İSTANBUL
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