Bağcılar 'da tesisatçılara dadanan hırsız çetesi bir ayda 105 bin liralık makine çaldı. Tüm önlemlere rağmen hırsızlara karşı koyamayan tesisatçılar bir an önce hırsızların yakalanmasını istiyor.

Bağcılar'da Temmuz ayının başından bu yana tesisatçıların başı hırsız çetesi ile derde girdi. Bir ayda farklı noktalardan 6 hırsızlık olayını gerçekleştiren çete yaklaşık 105 bin lira değerinde olan makineleri çaldı. Hırsızlığın yapıldığı yerlerden biri de Barbaros Mahallesi'nde bulunan bir tesisatçı oldu. Temmuz ayının başında tesisatçının park halindeki arabasında bulunan makineleri çalan hırsızlar 6 Temmuz saat 05.30 sıralarında da dükkanına girdi. Yüzleri maskeli iki kişi levye ile kırdıkları kapıdan içeri girerek 30 bin lira değerindeki tesisat makinelerini çaldı. Yaşanan hırsızlık anı da dükkanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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