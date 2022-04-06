Son dakika haber: Ticari araçların tehlikeli oyunu kamerada - Son Dakika

Bağcılar'da birbirlerine çarparak seyreden iki ticari aracın tehlikeli oyunu cep telefonu kamerasına böyle yansıdı.

Bağcılar İstoç Yolunda saat saat 13.30 sıralarında meydana gelen olayda trafikte seyir halinde olan iki ticari aracın, birbirine çarparak ilerledikleri görüldü. Hem kendilerini hem de trafikteki diğer sürücülerin can güvenliğini tehlikeye sokan şoförler "bu kadarı da olmaz artık" dedirtti. Diğer sürücülerin tepkisi çeken iki ticari aracın tehlikeli oyunu ise cep telefonu kamerasına böyle yansıdı.

(Batuhan Toprak/ İHA)