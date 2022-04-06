Son dakika haber: Ticari araçların tehlikeli oyunu kamerada - Son Dakika
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Son dakika haber: Ticari araçların tehlikeli oyunu kamerada

06.04.2022 15:10

Son dakika haberine göre Bağcılar'da birbirlerine çarparak seyreden iki ticari aracın tehlikeli oyunu cep telefonu kamerasına böyle yansıdı.

Bağcılar'da birbirlerine çarparak seyreden iki ticari aracın tehlikeli oyunu cep telefonu kamerasına böyle yansıdı.

Bağcılar İstoç Yolunda saat saat 13.30 sıralarında meydana gelen olayda trafikte seyir halinde olan iki ticari aracın, birbirine çarparak ilerledikleri görüldü. Hem kendilerini hem de trafikteki diğer sürücülerin can güvenliğini tehlikeye sokan şoförler "bu kadarı da olmaz artık" dedirtti. Diğer sürücülerin tepkisi çeken iki ticari aracın tehlikeli oyunu ise cep telefonu kamerasına böyle yansıdı.

(Batuhan Toprak/ İHA)

Son dakika haber: Ticari araçların tehlikeli oyunu kamerada
Son dakika haber: Ticari araçların tehlikeli oyunu kamerada

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Ticari araçların tehlikeli oyunu kamerada - Son Dakika


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