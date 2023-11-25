Olay, Yüzyıl Mahallesi 20.00 sıralarında Hüseyin Karaaslan Caddesi'nde meydana geldi. Otomobil taşıyan 34 KL 0936 plakalı TIR, Hüseyin Karaaslan Caddesi'nden Göztepe Mahallesi'ne doğru seyir halindeyken alt geçite sıkıştı. TIR şoförünün çabaları sonucunda geri geri manevra yaparak sıkıştığı yerden kurtuldu. TIR'ın sıkışması nedeniyle cadde üzerinde trafik yoğunluğu yaşandı. Bazı sürücüler TIR'ın sıkışması nedeniyle kapanan alt geçitten ters yöne girerek ilerledi.
Son Dakika › Güncel › Bağcılar'da TIR Alt Geçitte Sıkıştı - Son Dakika