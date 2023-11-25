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Bağcılar'da TIR Alt Geçitte Sıkıştı - Son Dakika

Bağcılar'da TIR Alt Geçitte Sıkıştı

Bağcılar'da otomobil taşıyan bir TIR, alt geçitte sıkıştı ve yolun kapanmasına neden oldu. Sürücüler, ters yöne girerek ilerlemek zorunda kaldı.

Bağcılar\'da TIR Alt Geçitte Sıkıştı
25.11.2023 - 01:31,  Güncelleme: 01:32
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BAĞCILAR'da otomobil taşıyan TIR alt geçitte sıkıştı. Yolun kapanması nedeniyle sürücüler ters yöne girerek ilerledi.

Olay, Yüzyıl Mahallesi 20.00 sıralarında Hüseyin Karaaslan Caddesi'nde meydana geldi. Otomobil taşıyan 34 KL 0936 plakalı TIR, Hüseyin Karaaslan Caddesi'nden Göztepe Mahallesi'ne doğru seyir halindeyken alt geçite sıkıştı. TIR şoförünün çabaları sonucunda geri geri manevra yaparak sıkıştığı yerden kurtuldu. TIR'ın sıkışması nedeniyle cadde üzerinde trafik yoğunluğu yaşandı. Bazı sürücüler TIR'ın sıkışması nedeniyle kapanan alt geçitten ters yöne girerek ilerledi.

Kaynak: DHA

Trafik, Kaza, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bağcılar'da TIR Alt Geçitte Sıkıştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bağcılar'da TIR Alt Geçitte Sıkıştı - Son Dakika
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