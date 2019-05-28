Son Dakika Haberleri: Bağcılar'da trafik kazası: 2 yaralı
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Bağcılar'da trafik kazası: 2 yaralı

37 dakika önce

Bağcılar'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Bağcılar'da trafik kazası: 2 yaralı, System.String[]
Bağcılar'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, O-3 oto yolunda Ankara istikametine seyir halindeki 34 GK 2871 plakalı otomobille aynı yönde ilerleyen 34 BRE 708 plakalı hafif ticari araç, Yüzyıl mevkisinde çarpıştı.
Kazada hafif ticari araç devrilirken, otomobil refüje çarptı.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi.
Sağlık ekipleri, kazada yaralanan iki sürücüyü ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.

Kaza nedeniyle Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 01:44 Kaynak: AA
Ankara, Bağcılar, Güncel
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