BAĞCILAR'DA TRAFİK'TE YOL VERME KAVGASI KAMERADA - Son Dakika
Son Dakika Güncel BAĞCILAR'DA TRAFİK'TE YOL VERME KAVGASI KAMERADA - Son Dakika

BAĞCILAR'DA TRAFİK'TE YOL VERME KAVGASI KAMERADA

6 saat önce

Bağcılar'da yol verme tartışması kavgaya dönüştü.

BAĞCILAR'DA TRAFİK'TE YOL VERME KAVGASI KAMERADA, System.String[]

Bağcılar'da yol verme tartışması kavgaya dönüştü. İki sürücünün yumruk yumruğa kavgası cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kemalpaşa Mahallesi Namık Kemal Caddesi üzerinde iki sürücünün yol verme tartışması kavgaya dönüştü. Geçen cumartesi günü yaşanan olayda araçlarından inen sürücülerin yumruk yumruğa kavgası bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Kavga eden sürücüleri çevredekiler ayırdı. Yolun ortasında kalan araçlar nedeniyle trafik oluştu. Sürücüler kavga edenlere korna çalarak tepki gösterdi.

Görüntü dökümü:

--------------

-Kavga anları

-Vatandaşların ayırma çalışmaları

-Kavga edenleri ayırmaları

-Korna çalan sürücüler


- İstanbul
Kemalpaşa Mahallesi, Bağcılar, kavga, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 10:42 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ambulansla çarpışan araç, telefon direği halatına asılı kaldı
Babacan'a canlı yayında açıkça soruldu: Erdoğan'la mücadele edebilecek misiniz? Kavga etmek için balkondan aşağı atladı! Olay anı kamerada Son dakika: Eski Diyarbakır Belediye Başkanı'na 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası verildi

Son Dakika Haberleri
16:46 Korona Virüs Bilgilendirme Semineri Düzenlendi
16:46 "Sığınmacılar için dünya taşın altına elini koysun" çağrısı
16:46 Erciyes Üniversitesi İKAF'20'ye ev sahipliği yapacak
16:46 Merkel ve Miçotakis Berlin'de protesto edildi
16:44 İş yerinden çıkan kişinin üzerine halı düştü

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2020 16:52:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: BAĞCILAR'DA TRAFİK'TE YOL VERME KAVGASI KAMERADA - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]