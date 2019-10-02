Son Dakika Haberleri: Bağcılar'da trafikte silah teşhiri iddiası
Son Dakika Güncel Haber

Bağcılar'da trafikte silah teşhiri iddiası

1 saat önce

Bağcılar'da trafikte aracın camından silah teşhirinde bulunduğu iddia edilen sürücü, adli işlem yapıldıktan sonra serbest bırakıldı.

Bağcılar'da trafikte silah teşhiri iddiası, System.String[]

Bağcılar'da trafikte aracın camından silah teşhirinde bulunduğu iddia edilen sürücü, adli işlem yapıldıktan sonra serbest bırakıldı.

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bağcılar O-3 Otoyolu'nda bir aracın camından silah teşhirinde bulunulduğu iddiası üzerine çalışma başlattı.

Plakasından belirlenen araç sahibi İdris A. gözaltına aldı.

İdris A, Eyüpsultan'a giderken arka koltukta oturan oğlunun, oynadığı oyuncak boncuklu tabancayı camdan çıkardığını söyledi.

"Genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem yapılan İdris A. savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Emniyet Müdürlüğü, Bağcılar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 11:18 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yol kenarında fuhuş pazarlığı böyle görüntülendi! Cezai işlem uygulandı
14 yaşındaki çocuğa ait, 7 aylık bebek cesedi mezarlıkta poşet içinde bulundu Kırklareli'de mezarlıkta gömülü 7 aylık bebek cesedi bulundu Son Dakika: Eylül'de ihracat 15,2 milyar dolar oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2019 12:19:28. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bağcılar'da trafikte silah teşhiri iddiası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]