BAĞCILAR'DA TRAFİKTE TARTIŞTIĞI SÜRÜCÜYÜ ÖLDÜREN SALDIRGANA MÜEBBET HAPİS İSTENDİ - Son Dakika
Son Dakika Güncel BAĞCILAR'DA TRAFİKTE TARTIŞTIĞI SÜRÜCÜYÜ ÖLDÜREN SALDIRGANA MÜEBBET HAPİS İSTENDİ - Son Dakika

BAĞCILAR'DA TRAFİKTE TARTIŞTIĞI SÜRÜCÜYÜ ÖLDÜREN SALDIRGANA MÜEBBET HAPİS İSTENDİ

6 saat önce

BAĞCILAR'da Mahmutbey Köprüsü'nde 3 Temmuz 2019 tarihinde tartıştığı araç sürücüsü Serdar Çekiç'i (37) tabancayla ateş ederek öldüren motosiklet sürücüsü Hasan Saytal (37) hakkında iddianame hazırlandı.

BAĞCILAR'DA TRAFİKTE TARTIŞTIĞI SÜRÜCÜYÜ ÖLDÜREN SALDIRGANA MÜEBBET HAPİS İSTENDİ, System.String[]
BAĞCILAR'da Mahmutbey Köprüsü'nde 3 Temmuz 2019 tarihinde tartıştığı araç sürücüsü Serdar Çekiç'i (37) tabancayla ateş ederek öldüren motosiklet sürücüsü Hasan Saytal (37) hakkında iddianame hazırlandı. Tutuklu sanık Saytal hakkında "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası istendi.

İDDİANAMEDE OLAY ANLATILDI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 3 Temmuz 2019 sabahı saat 07.30 sıralarında Serdar Çekiç'in aracıyla birlikte İstanbul Toptancılar Çarşısı'na (İSTOÇ) gitmek üzere kardeşi Aslı Akyar ve iki kişiyi aracına aldığı belirtildi. Aracın TEM Kuzey Yol Yüzüncüyıl Köprü civarına geldiğinde, emniyet şeridinde sanığın kullanmış olduğu motosikletin durur vaziyette olduğu ve sanığın kullanmış olduğu motosikleti hareket ettirmesi üzerine  Serdar Çekiç'in elini kaldırarak 'Ne yapıyorsun' şeklinde el hareketi yaptığı ve yoluna devam ettiği anlatıldı.

5 ADET MERMİ İSABET ETTİ

İddianamede Serdar  Çekiç'in kullanmış olduğu araç ile Mahmutbey Köprüsü İSTOÇ yol ayrımına geldiğinde sanığın motosiklet ile aracın yanına gelerek araçla çarpıştığı ve motosikletin yere düştüğü aktarıldı. Bunun üzerine Çekiç ile aracın içinde bulunanların sanığın yanına gittikleri,  Çekiç'in sanığa "Ne yapmaya çalışıyorsunö dediği ve sonrasında araca bindiği ifade edildi. Serdar Çekiç'in aracına bindiği sırada sanık Hasan Saytal'ın üzerinde bulunan tabanca ile ona birden fazla ateş ettiği anlatıldı. Serdar Çekiç'in yaralanmasından sonra kaldırıldığı hastanede vefat ettiği ve vücudunda 5 adet ateşli silah mermi isabet etmiş olduğu belirtildi.

MÜEBBET HAPİS CEZASI İSTENDİ

Sanık Hasan Saytal'ın kolluk ifadesine de yer verilen iddianamede, sanık Saytal'ın yolda seyir halindeyken bir kaza gördüğünü ve emniyet şeridinde durduğunu söylediği belirtildi. Sanık Saytal, yanına bir aracın geldiğini, kendisine el kol hareketi yaptığını ifade etti. Sonrasında seyir halindeyken araca yaklaştığını ve aracın durduğunu öne süren Saytal, emniyet şeridine geçerken aracın kendisine çarptığını ve yere düştüğünü dile getirdi. Düştüğü sırada araç sürücüsünün yanına gelerek kendisine vurduğunu iddia eden sanık, maktulün aracına binmesiyle korktuğunu ve kendisine bir daha zarar vereceğini düşünerek kendisine ateş ettiğini belirtti. İddianamede sanık Hasan Saytal'ın   "Kasten öldürmeö suçundan müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

Görüntü Dökümü:

-----------------

ARŞİV


- İstanbul
TEM Otoyolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 11:52 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Van'daki felakette ekipler çığ altındakilere uzun çubuklarla ulaşmaya çalışıyor
Van'daki çığ faciasına bu kare damga vurdu! Yürek burkan görüntü Uzman isim, canlı yayında çığ felaketinin yaşandığı bölgedeki ihmali anlattı Van'daki çığ faciasının ardından ünlü isimlerden peş peşe paylaşımlar!

Son Dakika Haberleri
18:08 Türkücü Aydın Aydın'dan üç dilde koronavirüs şarkısı: Korona var öpme
17:40 Acun Ilıcalı'nın yengesi Olcay Ilıcalı hayatını kaybetti
17:32 Van'daki çığ faciasının ardından ünlü isimlerden peş peşe paylaşımlar!
15:52 Müge Anlı'da şaşkına çeviren dolandırıcılık! 300 kilo altın için 600 rekat namaz kıldılar
15:48 Oyuncu ve yönetmen Tunca Yönder vefat etti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2020 18:19:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: BAĞCILAR'DA TRAFİKTE TARTIŞTIĞI SÜRÜCÜYÜ ÖLDÜREN SALDIRGANA MÜEBBET HAPİS İSTENDİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]