Son Dakika Haberleri: Bağcılar'da "Türbe Dede Pilavı" etkinliği yapıldı
Son Dakika Güncel Bağcılar'da 'Türbe Dede Pilavı' etkinliği yapıldı - Son Dakika

Bağcılar'da "Türbe Dede Pilavı" etkinliği yapıldı

6 saat önce

Türkiye-Yunanistan Nüfus Mübadelesiyle Bağcılar'a yerleşenlerin yıllardır sürdürdüğü "Türbe Dede Pilavı" etkinliği yapıldı.

Türkiye- Yunanistan Nüfus Mübadelesiyle Bağcılar'a yerleşenlerin yıllardır sürdürdüğü "Türbe Dede Pilavı" etkinliği yapıldı.

Mahmutbey Selanikliler Derneğince Hasan Gürsu Camisi'nde düzenlenen etkinlik, duaların okunmasıyla başladı. Duanın ardından etkinliğe katılan vatandaşlara kavurma ve pilav ikram edildi.

Dernek Başkanı Fuat Sarp, burada yaptığı konuşmada, Türbe Dede Pilavı geleneğinin 96 yıldır devam ettiğini anlattı.

Türbe Dede Pilavı'nda bu yıl 120 küçükbaş hayvan ve 1,5 ton pirinç kullanıldığını belirten Sarp, şunları söyledi:

"Her yıl olduğu gibi etkinliğimizi bu yılda yapıyoruz. Etkinliğimizi zamanında büyüklerimiz başlattı ve bu zamana kadar geldi. Burada her şey imece usulü yapılıyor. Vatandaşlar adaklarını veriyor ya da pirinç yardımında bulunuyorlar. Bağcılar Belediyesinin de katkısı var. Bu geleneği burada yaşattığımız için mutluyuz."

Bağcılar'da Türbe Dede Pilavı etkinliği yapıldı

Yunanistan, Mahmutbey, Bağcılar, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 02:30 Kaynak: AA
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